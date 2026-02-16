¿Mauro Icardi le propuso casamiento a la China?

La actriz Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi se reunieron en Turquía después de varios días de separación, donde mostraron su cercanía y afecto, sin prestar atención a las controversias que los rodean. La pareja celebró no solo sus logros profesionales, sino también el Día de San Valentín.

En fotos compartidas por Suárez en sus redes sociales, se observa a Icardi sorprendiéndola con un exuberante ramo de rosas rojas y una lujosa cartera Louis Vuitton verde esmeralda, valorada en alrededor de 6.500 euros. Este accesorio incluye una cadena personalizada con las iniciales de ambos, E & M.

Sin embargo, un detalle en las imágenes ha generado especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio: un anillo que la actriz llevaba en su mano derecha. La panelista Juariu destacó esta joya en un post, preguntándose si se trataba de un anillo de compromiso.

Se cree que la pieza es un Solitario Cartier Destinée, calificada por expertos como "el anillo de compromiso definitivo". Este anillo cuenta con un diamante central de talla brillante, rodeado de pequeños diamantes que realzan su luminosidad. La periodista Fernanda Iglesias también había mencionado previamente el valor de esta joya, estimado en 30 mil dólares.