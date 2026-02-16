Una ciudad puso semáforos en el suelo para quienes caminan mirando el celular

Caminar mirando el teléfono ya no es solo una costumbre: es un problema de seguridad vial. Por eso la ciudad de Augsburgo, en el sur de Alemania, decidió instalar semáforos LED incrustados directamente en el pavimento, a la altura de los peatones.

La medida surgió luego de varios incidentes vinculados a distracciones con el celular, entre ellos el caso de una adolescente que fue atropellada por un tranvía mientras usaba auriculares y miraba su pantalla. El sistema consiste en tiras de luces rojas y verdes colocadas en el suelo, junto a los cruces del tranvía, que se activan en sincronía con los semáforos tradicionales.

El objetivo es claro: captar la atención de quienes no levantan la vista. Las autoridades municipales explicaron que no se trata de fomentar el uso del teléfono al caminar, sino de adaptarse a una conducta ya instalada para reducir riesgos.

La iniciativa fue replicada luego en otras ciudades europeas como Colonia y Hamburgo, consolidando una tendencia: la infraestructura urbana empieza a modificarse para convivir con peatones hiperconectados.

Más allá de lo llamativo, el debate sigue abierto. ¿Debe la ciudad adaptarse al ciudadano distraído o el ciudadano cambiar su conducta? Mientras tanto, en Augsburgo, las luces en el suelo siguen encendiéndose cada vez que el tranvía se aproxima.