Obras con fondos provinciales y selfies municipales: la paradoja de los impuestos más caros

Mientras los contribuyentes de Rafaela pagan algunos de los impuestos municipales más elevados de la provincia, las grandes obras que se anuncian en la ciudad no salen de las arcas locales, sino del bolsillo de todos los santafesinos. La última muestra de esta contradicción quedó expuesta con la inversión superior a los 944 millones de pesos que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la construcción de 11 nuevas aulas en nueve escuelas rafaelinas, en el marco del Programa 1000 Aulas.

Desde que asumió la intendencia, Leonardo Viotti se caracterizó por una política sistemática de aumentos impositivos sin contemplaciones. Tasas más altas, contribuciones más caras y un discurso que justifica cada suba en nombre de la “gestión”. Sin embargo, cuando llega el momento de mostrar obras concretas, los recursos no provienen del municipio, sino del Estado provincial.

La inversión anunciada por el Ministerio de Educación santafesino contempla la construcción de nuevos espacios áulicos y obras complementarias con un plazo estimado de 180 días, orientadas a acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones edilicias. Una política pública clara: infraestructura educativa financiada por la Provincia y ejecutada en beneficio directo de las comunidades escolares de Rafaela.

El acto de presentación se realizó en la Escuela N.º 615 “Luis Alberto Spinetta”, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. La escena se repite: la Provincia pone los fondos, el Municipio posa para la foto. El aporte local, en términos económicos, es prácticamente inexistente, aunque el rédito político se intenta capitalizar desde el Palacio Municipal.

Las obras se desarrollarán en dos componentes. En el primero, se construirán nuevas aulas en el Jardín de Infantes N.º 219 “Doctor Eduardo D’Agostino”, la Escuela Primaria N.º 1361 “Ángela Peralta Pino”, la Escuela Secundaria N.º 615 “Luis Alberto Spinetta” y la Escuela Técnica N.º 495 “Malvinas Argentinas”.

En el segundo componente, las instituciones beneficiadas serán las escuelas primarias N.º 1343 “Amancay”, N.º 1359 “Juan Bautista Languier”, N.º 1287 “Juan Domingo Perón”, N.º 1316 “Don Tomás” y la Escuela Secundaria N.º 613 “Alicia Cattáneo”.

Los proyectos incluyen aulas modernas, accesibles y adaptadas a criterios pedagógicos actuales, con renders y material técnico que muestran una integración funcional a los edificios existentes. Una inversión que impacta de lleno en la calidad educativa, la inclusión y el derecho a estudiar en condiciones dignas.

El contraste es inevitable: Rafaela tiene impuestos municipales de los más altos de la provincia, pero depende de la billetera provincial para realizar obras estructurales. La pregunta que empieza a circular entre los vecinos es incómoda pero necesaria: ¿para qué se cobran tasas tan caras si las inversiones importantes llegan desde afuera?

La educación pública vuelve a ser sostenida por una decisión política provincial, mientras el municipio se limita a acompañar, gestionar actos y ocupar el primer lugar en las fotografías oficiales. En tiempos donde cada peso cuenta, la transparencia sobre el origen de los fondos también debería ser parte del discurso.

Porque una cosa es gestionar, y otra muy distinta es adjudicarse logros ajenos. Y cuando los impuestos locales son los más caros, pero las obras las paga la Provincia, la ecuación no cierra.