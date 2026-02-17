El plan de Messi para llegar a la Finalissima

El año 2026 comenzó con una preocupación para Lionel Messi, alertando a Javier Mascherano y Lionel Scaloni. Durante la gira de pretemporada por Ecuador, Messi sufrió una distensión muscular en la pierna izquierda y ha iniciado un estricto plan de dosificación. Con la Finalissima contra España programada para el 27 de marzo, el capitán argentino se ha enfocado en la kinesiología y el gimnasio para garantizar su participación en el evento, buscando revivir la mística del Mundial de Qatar 2022.

Estrategia del Inter Miami

En las oficinas del Inter Miami, se ha tomado la decisión de que Messi no jugará más minutos de los necesarios. El cuerpo técnico ha establecido un esquema que alternará su titularidad con descansos programados, especialmente durante los viajes de la MLS. El 21 de este mes, el Inter de Miami se enfrentará a Los Ángeles FC en su primer partido de la liga norteamericana.

El objetivo es que Messi llegue con el ritmo de juego adecuado al duelo en el Estadio Lusail, evitando cualquier roce que ponga en riesgo su presencia en su sexta Copa del Mundo en junio.

Regreso a Lusail: Un Momento Clave

El partido contra la selección española tiene un significado especial para Messi, ya que representa su regreso al lugar donde se consagró campeón mundial hace tres años. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Inter Miami mantienen una comunicación constante para supervisar su entrenamiento. Desde su entorno aseguran que "Leo conoce su cuerpo mejor que nadie", subrayando que el objetivo es ganar la Finalissima y llegar "fresco" al debut mundialista contra Argelia el 16 de junio.