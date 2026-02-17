Llegó engañado al Manchester City y ahora podría perderse el Mundial 2026

El Manchester City se encuentra en un período de transición, con un plantel muy distinto al que se alzó con la Champions League en 2023. Este cambio es más evidente en la portería, donde Pep Guardiola ha hecho una reestructuración significativa. Con la salida de Ederson y Stefan Ortega Moreno, el club ha incorporado a Gianluigi Donnarumma, quien asumirá el papel de titular.

Antes de fichar a Donnarumma, el City invirtió 31,2 millones de euros en James Trafford, un exjugador de su academia que tuvo una destacada actuación en el Burnley y regresó con la expectativa de ser titular y abrirse camino hacia la selección para el Mundial 2026. Sin embargo, Trafford solo pudo disfrutar de tres partidos como titular antes de que Donnarumma llegara.

"Sí… no era lo que esperaba, así que trabajo duro cada día, doy lo mejor en cada oportunidad y espero a ver qué pasa”, declaró Trafford tras su participación en un partido de la FA Cup contra Salford. Al ser cuestionado sobre si conocía la situación de Donnarumma al firmar, el arquero respondió: “No, no. Quedará como una experiencia y aprendizaje más para agregar a mi carrera".

Consciente de que su falta de minutos es una preocupación ante el Mundial 2026, Trafford aseguró: “Obviamente todos saben lo que me está pasando, así que tan solo puedo jugar tan bien como puedo, cuando puedo. Lo tomo un día a la vez”. Aunque ha sido convocado a la selección inglesa en 2025, su futuro en el Manchester City se mantiene incierto.

Esta temporada, Trafford ha disputado 11 partidos, siendo el elegido para los compromisos de FA Cup y Carabao Cup. A pesar de la competencia, destacó la buena relación con Donnarumma, a quien considera "un tipo grandioso y amigable". Sin embargo, en la lucha por el puesto, el italiano se ha posicionado claramente por delante del inglés de 23 años.