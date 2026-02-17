Habrá una reunión urgente antes del inicio de la F1 2026 para modificar el reglamento

Esta semana se completan los últimos tres días de pretemporada en Bahréin, a solo unas semanas del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, que comenzará en Melbourne Park con el Gran Premio de Australia.

A pesar del tiempo limitado, McLaren ha solicitado urgentemente a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) modificaciones a ciertos aspectos considerados peligrosos durante los primeros entrenamientos. Entre ellos, está el problema que casi llevó a Franco Colapinto a estrellarse contra las barreras.

Según el medio alemán Auto Motor und Sport (AMuS), Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren, ha solicitado una reunión urgente con la Comisión de la Fórmula 1, la FIA y la FOM, programada para el miércoles.

Las principales preocupaciones de Stella incluyen los nuevos procedimientos de largada y el sistema de apertura y cierre de alerones, que ha sustituido al DRS. Este nuevo sistema busca aumentar la velocidad en recta, pero a costa de disminuirla en curva.

Uno de los problemas que destaca es que los pilotos deben mantener el motor a altas revoluciones antes del inicio de la carrera, lo que puede provocar varias situaciones peligrosas. Esto incluye el riesgo de falsas largadas por errores de sincronización mínimo, la posibilidad de que el sistema anti-stall detenga el coche si el motor pierde revoluciones, y el peligro de vehículos inmóviles en la parrilla, lo que podría causar accidentes graves.

Además, Stella señala otros riesgos al final de las rectas debido a la gestión energética automatizada. Si el coche delantero desacelera para ahorrar energía, el coche detrás puede no tener tiempo para reaccionar, aumentando la posibilidad de colisiones.

Por último, el nuevo modo de impulso eléctrico no compensa la pérdida de efectividad del DRS, lo que, aunque no representa un riesgo de seguridad inmediato, podría afectar la competitividad y el espectáculo de la categoría.

Se espera que la reunión determine si se realizarán ajustes en el reglamento antes del inicio de la temporada o si se comenzará con las regulaciones actuales, dejando los cambios para más adelante.