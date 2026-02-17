Nalbandian vuelve al circuito profesional

Después de varios años alejado del circuito profesional, David Nalbandian regresará al tenis, esta vez como entrenador del búlgaro Grigor Dimitrov, ex número 3 del mundo, quien busca relanzar su carrera.

La noticia fue confirmada por el representante de Dimitrov, Georgi Stoimenov, al medio especializado Tenniscafe. Nalbandian se unirá al equipo del jugador en el ATP 500 de Acapulco, que se llevará a cabo del 23 al 28 de febrero en México.

El cordobés compartirá funciones de entrenador con el belga Xavier Malisse, ex número 19 del mundo. Además, trabajará junto al fisioterapeuta Mark Bender y el preparador físico Yutaka Nakamura.

Nalbandian, una figura clave del tenis argentino, alcanzó el puesto número 3 en el ranking mundial antes de retirarse en 2013. Después de su salida del circuito, se dedicó al rally y luego trabajó como entrenador, comenzando con el serbio Miomir Kecmanović, relación que concluyó en 2022.

Dimitrov, apodado "Baby Federer" en sus inicios, cuenta con nueve títulos ATP y actualmente ocupa el puesto 42 en el ranking. Sin embargo, esta temporada ha tenido un mal comienzo, perdiendo tres de sus cuatro partidos. Tras avanzar a los octavos de final en el ATP 250 de Brisbane, fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia y cayó en su debut en el ATP 250 de Dallas.