Cerúndolo, Báez y Echeverry sacuden el Ranking ATP

El Argentina Open fue un evento exitoso para los tenistas argentinos, quienes experimentaron avances en el Ranking ATP. Francisco Cerúndolo, tras consagrarse campeón, mantiene su puesto en el número 19. Sin embargo, logró sumar puntos que lo acercan a la posibilidad de ingresar al top 10 a finales de año.

Sebastián Báez ascendió dos posiciones y ahora ocupa el puesto 32. Tomás Echeverry, semifinalista en Buenos Aires, subió tres lugares, colocándose en la posición 51. Asimismo, Camilo Ugo Carabelli avanzó al puesto 46, mientras que Juan Manuel Cerúndolo se situó en el 78. Francisco Comesaña y Thiago Tirante se mantienen en los lugares 63 y 92, respectivamente. El único que perdió posiciones fue Mariano Navone, retrocediendo al 74.

El torneo también tuvo impacto en otros jugadores destacados. Luciano Darderi, quien fue subcampeón, subió una posición y se sitúa en el 21, mientras que el brasileño Joao Fonseca, anterior campeón del Argentina Open, descendió cinco puestos y ahora es 38.

Cambios en el Top 10 del Ranking ATP

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se mantienen al frente del Ranking ATP. El australiano Alex de Miñaur, gracias a su victoria en Róterdam, ascendió al sexto puesto, logrando 415 puntos que le permitieron superar a Felix Auger-Aliassime y Taylor Fritz, este último a quien derrotó en la final de Dallas.

Top 10 del Ranking ATP:

Carlos Alcaraz: 13,150 puntos Jannik Sinner: 10,300 puntos Novak Djokovic: 5,280 puntos Alexander Zverev: 4,605 puntos Lorenzo Musetti: 4,405 puntos Alex De Miñaur: 4,250 puntos Felix Auger-Aliassime: 4,230 puntos Taylor Fritz: 4,220 puntos Ben Shelton: 3,880 puntos Alexander Bublik: 3,405 puntos

Ranking ATP de los Argentinos: