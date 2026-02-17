El sentido mensaje de la esposa argentina de Robert Duvall tras la muerte del actor

Robert Duvall, icónico actor de 95 años, falleció recientemente, impactando al mundo del cine y sus seguidores. Su esposa, Luciana Pedraza, compartió un emotivo mensaje en redes sociales que destacó la profundidad de su amor y el legado del actor.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo", escribió Pedraza. En su sentido tributo, se refirió a Duvall no solo por sus logros cinematográficos como ganador del Oscar y director, sino como el ser querido que era en su vida personal. "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes y su capacidad para conquistar el corazón", agregó.

Luciana también expresó gratitud por el apoyo recibido durante este difícil momento: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”.

Un amor inesperado en Buenos Aires

La historia de amor entre Robert Duvall y Luciana Pedraza comenzó de manera inesperada. Se conocieron en una calle de Buenos Aires mientras el actor filmaba una película en Argentina. Luciana, nacida en Salta en 1972 y graduada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, se cruzó con Duvall cuando él, de 65 años, buscaba una florería cerrada.

Luciana, de 24 años en ese momento, tomó la iniciativa y lo invitó a un evento, lo que marcó el inicio de su relación, que se desarrolló con discreción. La pareja se casó en 2005, consolidando un vínculo que resistió la fama y el paso del tiempo.