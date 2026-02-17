Turismo récord en Carnaval

Durante el primer fin de semana largo de 2026, Argentina experimentó un movimiento turístico récord, con la movilización de 3 millones de personas, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este incremento del 7,2% respecto al mismo período de 2025 generó un impacto económico directo superior a $1 billón, impulsado por gastos en alimentos, transporte y alojamiento.

A pesar de un clima inestable, que alternó entre calor y lluvias, los turistas eligieron diversos destinos, tanto carnavalescos como menos comunes. El informe de CAME, elaborado en colaboración con entidades comerciales, destaca que la estadía promedio fue de tres días y que el gasto diario por turista ascendió a $111.605, aunque se redujo en términos reales un 7,7%.

Entre los destinos más populares se encontraron las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, que ofrecieron celebraciones tradicionales. La Costa Atlántica y el interior de Buenos Aires también recibieron un alto número de visitantes. Mar del Plata reportó más del 80% de ocupación, gracias a una variada agenda de eventos culturales.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 83%, un récord en cinco años, con la llegada de más de 119.000 visitantes. Los conciertos de Bad Bunny y el festival Ultra Buenos Aires atrajeron multitudes.

El transporte aéreo tuvo un papel crucial, con Aerolíneas Argentinas y JetSmart transportando a 313.000 pasajeros. En Córdoba, la ocupación se acercó al 90%, impulsada por eventos como Cosquín Rock.

La ocupación en Entre Ríos promedió el 97%, destacando Gualeguaychú con su icónico Carnaval. En Jujuy, la ocupación hotelera fue del 95,2%, con eventos culturales destacados. Mendoza reportó un 75% de ocupación, mientras que en la Patagonia, localidades como El Calafate y Bariloche también se destacaron por su afluencia.

El informe de CAME señala que el Carnaval, celebrado por quince años consecutivos como feriado nacional, refleja una creciente recuperación del turismo interno, a pesar de las restricciones económicas. Según el INECO-UADE, una familia tipo requirió $1.265.013 para vacacionar, representando el 74% del salario promedio.