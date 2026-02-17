Pidió licencia laboral porque su horóscopo le aconsejaba no trabajar

Lo que comenzó como una excusa insólita terminó convirtiéndose en un caso que recorrió medios internacionales. Un empleado administrativo en Bolonia, Italia, solicitó días de licencia laboral alegando que su horóscopo semanal advertía sobre “conflictos, malas decisiones y riesgos profesionales” si trabajaba durante ese período.

El hombre, cuya identidad no fue difundida por cuestiones legales, presentó formalmente su pedido ante la empresa citando recomendaciones astrológicas vinculadas a la influencia de Mercurio retrógrado. Según trascendió en la prensa local italiana, el trabajador argumentó que prefería ausentarse antes que cometer errores que pudieran perjudicar a la compañía.

La empresa rechazó inicialmente la solicitud por considerarla carente de fundamento objetivo. Sin embargo, el empleado insistió y presentó un certificado médico por estrés laboral pocos días después, lo que transformó la situación en un caso administrativo más complejo.

El episodio generó debate en medios italianos sobre los límites entre creencias personales y obligaciones contractuales. Desde el punto de vista jurídico, en Italia —como en la mayoría de los países europeos— las licencias laborales deben basarse en causales médicas, familiares o convencionales previstas en la normativa o en el convenio colectivo correspondiente.

Especialistas en derecho laboral consultados por la prensa señalaron que invocar el horóscopo no constituye una causal válida de licencia, salvo que esté respaldado por un diagnóstico profesional que acredite un cuadro de ansiedad o estrés.

Más allá de la anécdota, el caso puso sobre la mesa un fenómeno cultural creciente: la influencia de la astrología en decisiones personales y profesionales. En una época donde aplicaciones y predicciones digitales forman parte de la rutina diaria, la frontera entre creencia privada y vida laboral parece volverse cada vez más difusa.

La empresa no aplicó sanciones disciplinarias, pero dejó asentado que las futuras solicitudes deberán ajustarse estrictamente al marco legal vigente.