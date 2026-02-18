Pullaro proyecta su liderazgo más allá de Santa Fe: reelección provincial y construcción de una alternativa nacional a Milei

Por Jorge Levin

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encara los dos años que restan de su mandato con una estrategia de doble objetivo: consolidar su reelección en el plano provincial y, al mismo tiempo, comenzar a construir una proyección nacional como opción política frente al presidente Javier Milei.

En su entorno admiten que Pullaro busca transformarse en un punto de referencia para todos los sectores que no se sienten representados por el actual oficialismo nacional. En esa lógica amplia, no descarta sumar apoyos de distintos espacios políticos, incluso de aquellos con los que mantiene profundas diferencias ideológicas. Aunque nunca lo dirá públicamente, el gobernador entiende que, en un escenario polarizado, “todo respaldo es bienvenido” si sirve para construir una alternativa competitiva.

Por su rol institucional, Pullaro evita por ahora una confrontación directa con Milei. Esa tarea la delega en dirigentes de su máxima confianza, a quienes ya eligió como voceros y protagonistas del “cuerpo a cuerpo” político. Uno de ellos es el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, a quien el gobernador suele elogiar en privado con términos enfáticos.

Según relatan fuentes cercanas, Pullaro suele comparar su recorrido con el del intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, destacando que ambos comenzaron con similares condiciones políticas, pero que Chiarella logró consolidar una ventaja clara gracias a su alineamiento y fidelidad al proyecto provincial. “En política la lealtad se paga con lealtad, y la traición con indiferencia”, repite el mandatario ante su círculo íntimo, como una definición que también funciona como mensaje interno hacia su propio espacio.

La otra figura central en esta estrategia es Gisela Scaglia, diputada nacional del PRO y considerada la voz más directa de Pullaro en el Congreso. Scaglia es quien asumirá el rol más activo en la confrontación discursiva a nivel nacional y en la defensa de la agenda santafesina frente al gobierno central.

El plan del gobernador es claro: lograr la reelección en Santa Fe para convertir ese triunfo en un trampolín hacia una eventual candidatura presidencial. En su mesa chica reconocen que Pullaro observa con atención los movimientos del gobernador cordobés Martín Llaryora, a quien percibe como otro actor en disputa por el liderazgo del interior productivo. “Las banderas ya están plantadas y la batalla política va a ser inevitable”, sintetizan en el entorno oficial.

Pullaro está convencido de que un escenario de balotaje podría abrirle una oportunidad decisiva. Cree que allí se encuentra la llave que podría depositarlo, en el futuro, en el sillón de Rivadavia. Mientras tanto, el gobernador santafesino juega en dos tableros: afianzar su poder en la provincia y construir, paso a paso, una alternativa nacional con voceros propios y un discurso que trascienda las fronteras de Santa Fe.