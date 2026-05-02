Validez del título ejecutivo: la Cámara de La Plata confirmó una ejecución fiscal millonaria contra PAMI

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó la sentencia que ordenó avanzar con la ejecución fiscal promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el marco de un reclamo superior a seis millones de pesos. El tribunal rechazó los agravios de la demandada y convalidó la validez del título ejecutivo utilizado para el cobro.

El proceso se inició a partir de la ejecución de un certificado de deuda por $6.043.891,13, instrumentado en el título ejecutivo correspondiente y emitido en sede administrativa. La controversia giró en torno a la idoneidad de ese instrumento y al alcance de las defensas oponibles en el marco de un juicio ejecutivo.

Al analizar el recurso de apelación, el juez Carlos Alberto Vallefín, con la adhesión de su colega Roberto Agustín Lemos Arias, recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce a los certificados de deuda emitidos por organismos públicos como títulos ejecutivos válidos. En ese contexto, subrayó que no corresponde revisar el proceso de formación de dichos instrumentos a través de la excepción de inhabilidad de título.

La Cámara enfatizó que el ámbito de análisis en este tipo de procesos se limita a las formas extrínsecas del documento, es decir, a verificar si reúne los requisitos legales necesarios para su ejecución. En cambio, las cuestiones relativas a la existencia, legitimidad o causa de la deuda deben ser discutidas en un proceso de conocimiento posterior, con mayor amplitud probatoria.

En el caso concreto, el tribunal constató que el certificado había sido suscripto por el funcionario competente y que cumplía con las exigencias previstas en la normativa aplicable. En consecuencia, consideró inadmisibles los cuestionamientos formulados por la demandada en torno a la validez del título.

Asimismo, la sentencia abordó el planteo de pago invocado por el organismo demandado. En ese punto, los jueces señalaron que, para que dicha excepción prospere, resulta indispensable que la documentación acompañada permita identificar de manera precisa que los pagos alegados corresponden específicamente a la deuda ejecutada, extremo que no fue acreditado.

Con estos fundamentos, la Cámara concluyó que el título ejecutivo reunía los requisitos legales previstos y que no se verificaban las excepciones opuestas. De este modo, confirmó la decisión de primera instancia y habilitó la continuidad del proceso de ejecución fiscal, reafirmando el carácter sumario y limitado de este tipo de vía judicial.