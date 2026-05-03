Mora automática y cómputo de intereses: la Cámara de La Plata redefinió el punto de inicio en una ejecución

La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata modificó parcialmente una sentencia de grado al establecer un nuevo criterio para el cómputo de intereses en una ejecución fundada en un acuerdo transaccional homologado. El fallo precisó el momento en que se configuró la mora del deudor, con impacto directo en la liquidación del crédito.

La causa se originó en el marco de la ejecución de un convenio celebrado entre las partes, que había sido homologado judicialmente. En primera instancia, se había ordenado llevar adelante la ejecución por la suma de $4.163.918,74, fijando el inicio del cómputo de intereses a partir del 24 de febrero de 2025. Sin embargo, la parte actora cuestionó esa determinación al sostener que el plazo de cumplimiento estaba claramente estipulado en el acuerdo, por lo que la mora debía considerarse configurada con anterioridad.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Irene Hooft y Federico Guillermo García Ceppi, centró su análisis en el concepto de exigibilidad de la obligación. En ese sentido, recordó que la mora requiere como presupuesto indispensable que la deuda sea exigible, lo que constituye una condición lógica previa para cualquier situación de incumplimiento.

A partir de las constancias del expediente, la Cámara tuvo por acreditado que el acuerdo había ingresado a la aseguradora el 9 de noviembre de 2023, extremo que no fue controvertido por la demandada. Dado que el convenio establecía un plazo de 60 días para el cumplimiento, el tribunal concluyó que el vencimiento operó el 9 de enero de 2024.

Sobre esa base, los jueces consideraron que se trataba de un supuesto de mora automática, en el cual el deudor incurre en incumplimiento por el solo transcurso del plazo pactado, sin necesidad de interpelación previa. Este criterio encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial que regulan las obligaciones con plazo cierto.

En consecuencia, la Cámara hizo lugar a los agravios de la actora y redefinió el punto de partida para el cómputo de los intereses, fijándolo desde el momento en que operó el vencimiento del plazo contractual. De este modo, dejó sin efecto el criterio adoptado en primera instancia, que había diferido ese momento a una fecha posterior.

El fallo reafirma que, cuando las partes establecen un plazo determinado para el cumplimiento de una obligación, la mora se produce automáticamente una vez vencido ese término, siempre que la deuda sea exigible y el plazo esté debidamente acreditado. Esta interpretación fortalece la previsibilidad en la ejecución de acuerdos homologados y delimita con claridad el alcance de los intereses moratorios.