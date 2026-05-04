Responsabilidad por molestias vecinales: condenan a propietarios por ruidos y daños causados por sus gatos

El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro, hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios y condenó a un matrimonio a indemnizar a un vecino, además de ordenarles adoptar medidas para cesar las molestias ocasionadas por sus gatos. El fallo consideró acreditado que los animales generaban perturbaciones reiteradas que excedían los límites de la normal tolerancia en la convivencia urbana.

La causa se originó a partir de la denuncia de un propietario cuya vivienda lindaba con la de los demandados. Según se expuso en el expediente, desde el año 2023 los gatos de la casa contigua utilizaban los techos como vía de tránsito habitual, lo que derivaba en ruidos nocturnos constantes, peleas entre animales y acumulación de excrementos en la propiedad afectada.

El demandante sostuvo que la situación impactó directamente en el uso y goce de su inmueble, al punto de provocar la mudanza de uno de sus inquilinos, quien no lograba descansar debido a los ruidos. Como consecuencia, se vio obligado a reducir el valor del alquiler para evitar la vacancia del departamento, lo que configuró un perjuicio económico concreto.

Previo al inicio de la acción judicial, el actor había recurrido a instancias administrativas, donde se labraron actuaciones en el Juzgado de Faltas Municipal y se aplicaron sanciones a los vecinos. No obstante, el tribunal constató que dichas medidas no fueron cumplidas, lo que agravó el conflicto.

Durante el proceso, los demandados negaron su responsabilidad y atribuyeron los hechos a una supuesta sobrepoblación de gatos en la zona. Asimismo, afirmaron ejercer una tenencia responsable de sus animales y cuestionaron la veracidad de los daños alegados. Sin embargo, el magistrado desestimó esas defensas al considerar que la prueba reunida resultaba suficiente para acreditar los hechos.

En particular, se valoraron tanto las constancias documentales provenientes de las actuaciones municipales como los testimonios incorporados, entre ellos el del ex inquilino, quien confirmó la existencia de ruidos persistentes que impedían el descanso.

El fallo destacó que las molestias superaron el umbral de tolerancia exigible en las relaciones de vecindad, en función de su reiteración, su ocurrencia en horario nocturno y su prolongación en el tiempo. Asimismo, se tuvo por configurada una conducta omisiva por parte de los demandados, quienes, pese a las advertencias, no adoptaron medidas eficaces para evitar los perjuicios.

En ese contexto, el juzgado resolvió hacer lugar a la demanda, condenando al pago de una indemnización por daños materiales y morales, y ordenando el cese de las conductas generadoras de las molestias, mediante la implementación de acciones concretas que garanticen una convivencia adecuada.