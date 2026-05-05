La Justicia federal unifica causas por aumentos de prepagas y las encuadra como proceso colectivo

Una decisión del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 9 introdujo un giro relevante en la discusión judicial sobre los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga al disponer la acumulación de dos expedientes con planteos distintos pero un mismo trasfondo: el impacto de las subas en el derecho a la salud. La resolución, firmada por la jueza Mercedes Maquieira, estableció que ambos casos deben tramitar bajo un enfoque colectivo.

El primero de los expedientes, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud contra empresas del sector, buscaba frenar los incrementos aplicados tras el DNU 70/23 y limitar los ajustes a un índice que eventualmente fijara el juzgado. Si bien la acción no fue presentada formalmente como colectiva, su alcance involucraba a una porción significativa de afiliados a la medicina privada.

En paralelo, otro expediente promovido por un particular, identificado como Eduardo Santiago Wilson, apuntaba a la declaración de inconstitucionalidad del decreto que habilitó la desregulación de precios en el sector. A diferencia del primero, este caso sí fue planteado desde su inicio como un amparo colectivo contra el Estado Nacional.

Pese a las diferencias en los sujetos intervinientes y en los fundamentos jurídicos, la magistrada entendió que ambos procesos convergen en un mismo problema estructural: las consecuencias de los aumentos en las cuotas sobre el acceso a la salud. En ese sentido, consideró que la cuestión excede los intereses individuales y requiere una respuesta con efectos generales.

La resolución se apoyó en los lineamientos del precedente Halabi, que sentó las bases para el tratamiento de este tipo de litigios en el país. Bajo ese marco, se concluyó que correspondía otorgar a ambos expedientes el carácter de procesos colectivos, lo que habilita su concentración en un único trámite judicial.

Un aspecto central de la decisión fue la determinación del juzgado competente para continuar con la causa unificada. En este punto, se aplicó el criterio del “juez que previno”, es decir, aquel que intervino primero en un proceso con estas características. Dado que el expediente iniciado por Wilson ya había sido reconocido como amparo colectivo, se resolvió que sea ese mismo tribunal el que continúe con el tratamiento del conjunto.

La medida busca evitar decisiones contradictorias y garantizar una respuesta uniforme frente a un conflicto que afecta a millones de usuarios. Además, refuerza la tendencia de los tribunales a encuadrar disputas de alcance masivo dentro de esquemas procesales que permitan una mayor eficiencia y coherencia.

Con esta resolución, la discusión sobre la validez de los aumentos y el rol del Estado en la regulación de las cuotas de medicina prepaga queda concentrada en un único proceso, cuyo desarrollo podría tener efectos de amplio alcance en el sistema de salud privado.