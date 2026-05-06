Orden judicial para garantizar una silla de competición a un atleta paralímpico

El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones de El Bolsón dictó una medida cautelar que ordena la entrega inmediata de una silla de ruedas de alto rendimiento a un atleta argentino integrante de la Selección Juvenil de Atletismo Paralímpico, en el marco de una causa iniciada por incumplimiento en una operación de compra. La resolución, firmada por la jueza Paola Bernardini, encuadró el caso dentro de una relación de consumo y destacó la especial situación de vulnerabilidad del demandante.

Según surge del expediente, el deportista había adquirido una silla de competición personalizada con el objetivo de continuar su carrera. La compra fue posible a partir de un financiamiento mixto que incluyó un aporte estatal a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y recursos reunidos mediante campañas solidarias, como rifas y eventos comunitarios. El contacto con el proveedor se habría concretado por recomendación de otro atleta, quien ya había recurrido a ese intermediario para operaciones similares.

De acuerdo con la presentación judicial, el joven abonó la totalidad del costo del equipo, incluyendo el valor de la silla y los gastos de importación y envío internacional. Incluso se le habría emitido la correspondiente factura y se le aseguró que el producto estaría disponible en el país en febrero de este año. Sin embargo, la entrega nunca se concretó y, con el paso de los meses, el vendedor dejó de responder a los reclamos.

Ante esta situación, la magistrada consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de una competencia deportiva clave para el atleta. En su análisis, subrayó que la falta de entrega del equipamiento afecta directamente derechos fundamentales, entre ellos la dignidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo en el ámbito deportivo de alto rendimiento.

El fallo también introdujo el concepto de “consumidor hipervulnerable”, al considerar que la discapacidad del demandante lo coloca en una situación que requiere una protección reforzada por parte del sistema judicial. En este sentido, la jueza destacó que la silla de ruedas no constituye un bien accesorio, sino un elemento esencial para garantizar su participación plena en condiciones de igualdad.

Asimismo, la resolución enfatizó la obligación del Estado y de sus órganos de adoptar medidas concretas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Este enfoque se inscribe en los estándares internacionales de derechos humanos y en la normativa nacional de protección al consumidor.

La decisión judicial busca así restituir de manera urgente una situación que, según se desprende del expediente, comprometía no solo una relación contractual, sino también el desarrollo deportivo y la inclusión efectiva del atleta en el ámbito competitivo.