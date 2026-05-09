La Cámara aclaró el alcance de una sentencia sobre datos crediticios y rechazó un planteo extraordinario

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal resolvió admitir parcialmente un recurso de aclaratoria y, al mismo tiempo, desestimar una revocatoria in extremis interpuesta contra una sentencia previa, en el marco de un litigio vinculado al acceso a información crediticia y la inclusión en registros de morosos.

La decisión fue adoptada por los camaristas Fernando Alcides Uriarte y Guillermo Alberto Antelo, quienes habían intervenido previamente en la causa “V. N. G. c/ Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y otros s/ sumarísimo”. En ese fallo, el tribunal había revocado parcialmente la resolución de primera instancia y ordenado a las demandadas entregar toda la información y documentación vinculada a la actora, particularmente aquella relacionada con su inclusión en bases de datos crediticias.

Tras esa decisión, fue la propia actora quien solicitó una aclaratoria respecto de dos aspectos del pronunciamiento. Por un lado, requirió precisiones sobre el alcance de la documentación que debía ser entregada, en especial si incluía registros del Banco Central. Por otro, consultó sobre el impacto de la sentencia en materia de costas y honorarios.

Al analizar el planteo, la Cámara entendió que correspondía ampliar el alcance de la obligación informativa. En ese sentido, precisó que las demandadas deben proporcionar la totalidad de la documentación vinculada al origen de las deudas que motivaron la inclusión en el sistema Veraz, incluyendo también aquella que pudiera obrar en registros relacionados con el Banco Central. Si bien este punto no había sido explicitado en el fallo original, los magistrados consideraron que surgía implícitamente de los hechos expuestos en la causa.

En relación con el segundo interrogante, el tribunal aclaró que la referencia al mantenimiento de las costas de primera instancia no implicaba la conservación de los honorarios regulados en esa etapa. Por el contrario, indicó que, conforme al artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dichas regulaciones quedan sin efecto y son reemplazadas por las que se determinen en la instancia de apelación.

En paralelo, la actora había intentado cuestionar la distribución de costas mediante una revocatoria in extremis, solicitando la revisión del criterio que le imponía un 60% de los gastos del proceso. Sin embargo, este planteo fue rechazado por la Cámara.

Los jueces señalaron que este tipo de recurso, no previsto expresamente en la normativa procesal, solo resulta admisible en supuestos excepcionales, equiparables a los previstos para la reposición contra providencias simples. En consecuencia, no puede aplicarse a resoluciones de mayor entidad, como las sentencias interlocutorias dictadas por el tribunal.

Asimismo, destacaron que su admisión se limita a situaciones de errores manifiestos o groseros que no puedan ser corregidos por otras vías, circunstancia que no se verificaba en el caso analizado. Por ello, confirmaron la improcedencia del recurso extraordinario intentado.