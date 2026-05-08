Limitan una demanda por daños por falta de precisión en los montos reclamados

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen resolvió parcialmente un recurso en una causa por daños y perjuicios y fijó un criterio restrictivo respecto de la falta de cuantificación de los rubros indemnizatorios. El tribunal consideró que la demanda no cumplía adecuadamente con los requisitos procesales al presentar un monto global sin detallar los conceptos reclamados.

El caso se originó a partir de una acción en la que la actora solicitó una indemnización millonaria sin discriminar los distintos rubros que integraban su pretensión. Frente a ello, la demandada interpuso una excepción de defecto legal, al sostener que la ausencia de precisión impedía ejercer correctamente el derecho de defensa, al no contar con una base clara sobre la cual controvertir el reclamo.

En primera instancia, la jueza interviniente admitió la excepción y ordenó a la parte actora subsanar la omisión, requiriéndole que especificara, en la medida de lo posible, los montos correspondientes a cada rubro. Sin embargo, en su respuesta, la demandante alegó la imposibilidad de cumplir con esa exigencia, al tratarse —según su planteo— de un reclamo vinculado al “valor vida” y a la “dignidad humana” de su madre, encuadrado como daño extrapatrimonial conforme al artículo 1741 del Código Civil y Comercial.

La magistrada consideró inicialmente que esa explicación resultaba suficiente para tener por subsanado el defecto. No obstante, la demandada apeló esa decisión y llevó la discusión a la alzada.

Al analizar el caso “O. P. M. c/ S. B. F. s/ Daños y Perjuicios por afectación a la dignidad”, los jueces Rafael Héctor Paita y Carlos Alberto Lettieri adoptaron una postura intermedia. Si bien reconocieron que el daño extrapatrimonial puede presentar dificultades para su cuantificación, remarcaron que la regla general exige que la demanda exprese con claridad el monto reclamado y, cuando se trata de varios rubros, que estos sean individualizados.

El tribunal subrayó que esta exigencia no es meramente formal, sino que cumple una función esencial para garantizar el derecho de defensa de la contraparte, permitiéndole conocer la magnitud del reclamo, evaluar su postura procesal y organizar su estrategia probatoria.

En ese sentido, consideraron insuficiente la justificación brindada por la actora para omitir la cuantificación de los distintos conceptos, especialmente frente a la existencia de un monto global significativo. A su criterio, no resultaba razonable que se hubiera podido estimar una suma total sin aplicar un criterio similar para desglosar los rubros.

Como consecuencia, la Cámara resolvió tener por desistida a la actora respecto de todos los rubros no cuantificados, manteniendo únicamente el reclamo vinculado al daño extrapatrimonial relacionado con el “valor vida” y la “dignidad humana”.

De este modo, el fallo delimita el alcance de la pretensión y reafirma la importancia de la claridad en la formulación de las demandas, incluso en aquellos casos donde la naturaleza del daño presenta mayores dificultades de estimación.