Confirman caducidad en demanda contra aerolínea, pero eximen de costas a la consumidora

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la acción iniciada por una pasajera contra una aerolínea por un vuelo internacional, al considerar vencido el plazo legal para reclamar, aunque resolvió modificar el criterio de imposición de costas y distribuirlas por su orden en ambas instancias.

El caso se originó a partir de una demanda por daños y perjuicios vinculada a un vuelo entre Chile y Argentina. La empresa demandada planteó como defensa la caducidad de la acción, invocando el artículo 35 del Convenio de Montreal de 1999, que establece un plazo de dos años para iniciar acciones judiciales en este tipo de casos.

El juez de primera instancia hizo lugar a ese planteo al advertir que el vuelo había tenido lugar en marzo de 2019, mientras que la demanda fue presentada en octubre de 2021, superando ampliamente el límite previsto por la normativa internacional. Además, sostuvo que dicho plazo no admite suspensión ni interrupción, lo que tornaba improcedentes los argumentos de la actora.

En su apelación, la consumidora cuestionó la decisión por considerar que afectaba su derecho de acceso a la justicia. Alegó que el contexto de la pandemia de COVID-19 y su condición de persona con discapacidad debían ser considerados para flexibilizar la aplicación del plazo. También sostuvo que la caducidad es un instituto de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, y objetó la imposición de costas.

Al revisar el caso, los camaristas Guillermo Alberto Antelo, Eduardo Daniel Gottardi y Fernando Alcides Uriarte coincidieron en que la acción había sido promovida fuera de término y que no correspondía apartarse de la normativa aplicable.

El tribunal destacó que los agravios expuestos no constituían una crítica concreta y razonada de la sentencia, tal como exige la normativa procesal. Asimismo, consideró que, si bien la pandemia generó un impacto global, la actora dispuso de tiempo suficiente para iniciar la acción dentro del plazo legal.

En esa línea, los jueces rechazaron la aplicación de la doctrina del excesivo rigorismo formal, al entender que no puede utilizarse para justificar omisiones procesales ni para desconocer normas claras que regulan los plazos. También descartaron que la invocación de la discapacidad pudiera suplir la falta de diligencia en el ejercicio de los derechos.

No obstante, el tribunal adoptó un criterio diferente en relación con las costas. Al evaluar las particularidades del caso, consideró que la actora pudo razonablemente creerse con derecho a reclamar, lo que justificaba apartarse del principio general de imposición al vencido.

De este modo, la Cámara confirmó la caducidad de la acción, pero resolvió que las costas sean soportadas por cada parte, introduciendo un matiz en la decisión que atenúa sus efectos económicos.