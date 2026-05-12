La Cámara mendocina revocó un fallo clave sobre planes de ahorro y rechazó ajustar cuotas por inflación

La Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza revocó una sentencia de primera instancia que había ordenado recalcular las cuotas de planes de ahorro automotor en función de la inflación, en un fallo que vuelve a fijar criterios sobre la validez de estos contratos en contextos de alta volatilidad económica.

La decisión fue adoptada por las juezas Silvina Furlotti y Gladys Marsala, quienes dejaron sin efecto el pronunciamiento que había declarado abusiva la cláusula de “valor móvil” y dispuesto una reducción del 14% en el precio de los vehículos, con ajuste de las cuotas futuras según el Índice de Precios al Consumidor.

El conflicto se remonta a la crisis económica de 2018, cuando un conjunto de ahorristas inició una acción colectiva al considerar desproporcionado el incremento en el valor de las unidades. En aquella oportunidad, la magistrada de grado había entendido que la evolución de los precios configuraba un supuesto de abuso contractual, habilitando la intervención judicial para readecuar las condiciones pactadas.

Sin embargo, el tribunal de alzada adoptó un criterio diferente. En su análisis, descartó la aplicación de la teoría de la imprevisión, al considerar que la inflación no constituye un hecho extraordinario ni imprevisible en el contexto económico argentino. En línea con precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sostuvo que las partes contratantes deben contemplar este tipo de variables al momento de asumir obligaciones de largo plazo.

Asimismo, la Cámara abordó el alcance del artículo 1121 del Código Civil y Comercial de la Nación, que limita la posibilidad de declarar abusivas aquellas cláusulas vinculadas al objeto principal del contrato. En ese marco, concluyó que el “valor móvil” —que determina el precio del vehículo— forma parte esencial del acuerdo y, por lo tanto, no puede ser modificado judicialmente si fue aprobado por la autoridad de control correspondiente.

Otro de los ejes del fallo estuvo vinculado al deber de información en procesos colectivos. Las magistradas analizaron si las empresas habían incumplido con la obligación de informar adecuadamente a los suscriptores, pero entendieron que, dada la naturaleza masiva del reclamo, no resulta posible acreditar de manera individual que cada ahorrista haya sido inducido a error al momento de la contratación.

Pese al rechazo de la demanda, el tribunal dispuso mantener la suspensión de ejecuciones individuales, en una medida que busca evitar un agravamiento de la situación de los deudores mientras se define una salida. En ese sentido, se otorgó un plazo hasta el 15 de junio para que las partes negocien un esquema de liquidación de saldos.

El fallo introduce un criterio restrictivo respecto de la intervención judicial en contratos de planes de ahorro y refuerza la idea de que la inflación, en el contexto argentino, no habilita por sí sola la revisión de las condiciones pactadas. La resolución podría tener impacto en otros litigios similares en curso.