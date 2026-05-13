Condenan a veterinaria por la muerte de una perra durante un servicio de peluquería

El Juzgado Civil y Comercial Nº 12 de Mar del Plata dictó una sentencia que condena a un establecimiento veterinario a indemnizar con más de 17 millones de pesos a la propietaria de una perra de raza bulldog francés que falleció mientras se encontraba bajo su cuidado. El fallo, firmado por el juez Bernardo Diez, establece la responsabilidad del comercio en el marco de un servicio de baño y peluquería.

El caso se originó cuando la dueña dejó a su mascota, llamada Juanita, en el local para una atención de rutina. De acuerdo con las constancias del expediente, el animal ingresó en buen estado de salud, sin signos de enfermedad o afecciones previas. Sin embargo, durante el transcurso del servicio sufrió una descompensación que derivó en su muerte pocas horas después.

Uno de los aspectos centrales del fallo radica en que las pericias no lograron determinar con precisión la causa del fallecimiento. No obstante, el magistrado consideró acreditado que el deceso ocurrió mientras la perra estaba bajo la custodia del establecimiento, lo que resultó suficiente para atribuir responsabilidad. En este sentido, destacó que la empresa no logró demostrar que el hecho se hubiera producido por factores ajenos a su órbita de control.

La sentencia también puso de relieve inconsistencias en las explicaciones brindadas por el local, así como la ausencia de una reconstrucción clara de lo sucedido en los momentos previos al colapso del animal. Para el juez, estos elementos debilitaron la posición defensiva y reforzaron la presunción de responsabilidad.

En su argumentación, el fallo remarca el deber de guarda que asume quien recibe un animal para su cuidado. Bajo ese criterio, se establece que la mascota debe ser restituida en las mismas condiciones en las que fue entregada, salvo que el prestador logre acreditar una causa eximente, como una enfermedad preexistente. En este caso, tal circunstancia no pudo ser probada.

La defensa del establecimiento había intentado atribuir el desenlace a las características propias de la raza, en particular a las dificultades respiratorias asociadas a los perros braquicéfalos. Sin embargo, el magistrado rechazó este argumento, al considerar que no existían elementos suficientes para vincular directamente esa condición con la muerte. Por el contrario, el fallo sugiere que el animal pudo haber atravesado una situación de estrés significativo durante el procedimiento.

Asimismo, se mencionó la posibilidad de factores adicionales, como la exposición al calor de los equipos de secado, que podrían haber contribuido al desenlace. Aunque no se estableció una causa única, el tribunal entendió que el conjunto de circunstancias configuraba un incumplimiento del deber de cuidado.

En cuanto a la indemnización, el monto fijado superó ampliamente el reclamo inicial de la demandante. El juez incluyó no solo el valor económico del animal —considerando su pedigree, edad y características— sino también los gastos derivados del hecho y una compensación por daño moral, dada la relación afectiva entre la dueña y su mascota.

El pronunciamiento refuerza el criterio de responsabilidad objetiva en servicios vinculados al cuidado de animales y subraya la obligación de los prestadores de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.