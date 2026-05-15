Confirman la tutela provisoria en un caso familiar atravesado por la orfandad

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta resolvió rechazar un recurso presentado por los abuelos maternos de una niña de siete años y confirmó la decisión de primera instancia que había otorgado la tutela provisoria a la abuela paterna y a un tío, en el marco de una causa atravesada por la muerte de ambos progenitores.

El expediente se originó tras el fallecimiento de la madre y, posteriormente, del padre de la menor, situación que dejó a la niña en condición de orfandad y dio lugar a un conflicto judicial entre ambas ramas familiares por su cuidado. En primera instancia, el juzgado interviniente dispuso que la niña permaneciera bajo la tutela de su abuela paterna, en el domicilio donde residía previamente junto a su padre, decisión que fue cuestionada por los abuelos maternos.

En su presentación, estos últimos señalaron presuntas deficiencias en el entorno de la menor, aludiendo a una supuesta falta de acompañamiento psicológico adecuado y a la convivencia en el hogar con un tío diagnosticado con esquizofrenia. Sobre esa base, solicitaron la revisión de la medida, al considerar que no se encontraba debidamente garantizado el bienestar integral de la niña.

Al analizar el caso, los jueces Ricardo Casali Rey e Ivanna Chamale de Reina centraron su decisión en el principio del interés superior del niño, con jerarquía constitucional a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y recogido en el Código Civil y Comercial de la Nación. En ese marco, ponderaron especialmente la estabilidad del entorno en el que la menor ha desarrollado su vida cotidiana.

De acuerdo con las constancias de la causa, la niña reside desde temprana edad en el domicilio de su abuela paterna, donde mantiene su escolaridad, sus vínculos afectivos y sus rutinas habituales. Asimismo, se acreditó que cuenta con cobertura de salud y que recibe tratamiento psicológico, aspectos que fueron considerados relevantes al momento de evaluar su situación.

Uno de los elementos valorados por el tribunal fue la audiencia en la que se escuchó a la menor. En esa instancia, la niña manifestó su deseo de mantener el contacto con ambas familias, expresando su intención de compartir tiempo tanto con sus abuelos paternos como maternos, lo que fue interpretado como un indicio de la importancia de preservar esos vínculos.

En relación con la presencia del tío en el hogar, los magistrados descartaron que ello implicara un riesgo para la menor, al verificarse que se encuentra bajo tratamiento médico y con seguimiento profesional adecuado.

Sobre la base de estos elementos, la Cámara concluyó que modificar el centro de vida de la niña implicaría una alteración significativa de sus vínculos afectivos y de su estabilidad emocional, sin que existan razones suficientes que lo justifiquen. En consecuencia, resolvió confirmar la tutela provisoria en favor de la abuela y el tío paterno.

Al mismo tiempo, el tribunal enfatizó la necesidad de que ambas familias colaboren en la preservación del régimen de comunicación, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de la niña en un contexto de contención y respeto por sus derechos.