Ordenan a Google restituir la cuenta de un juez sobreseído tras una denuncia automatizada

Un juzgado civil y comercial federal de Buenos Aires ordenó a Google restituir el acceso a la cuenta de un magistrado fueguino que había sido suspendida tras la detección automática de material vinculado a abuso sexual infantil, en un caso que expone las tensiones entre los sistemas algorítmicos de control y las garantías judiciales.

El conflicto se originó cuando el juez, en ejercicio de sus funciones, respaldó en su cuenta personal de almacenamiento en la nube archivos laborales acumulados durante más de dos décadas. Entre ellos se encontraban imágenes incorporadas en 2016 en el marco de una causa penal por delitos sexuales contra menores que él mismo había instruido. Según se acreditó posteriormente, ese material tenía origen judicial legítimo y no fue manipulado fuera del expediente.

Sin embargo, al ser cargados en la plataforma digital, los archivos fueron detectados por el sistema automatizado de Google, que utiliza valores hash para identificar contenido previamente catalogado como material de abuso sexual infantil. La coincidencia activó de manera automática la suspensión de la cuenta en abril de 2025 y la generación de un reporte al National Center for Missing and Exploited Children, que calificó la conducta como maliciosa.

A partir de esa notificación, se inició una causa penal en la provincia de Tierra del Fuego que incluyó allanamientos y derivó en una investigación formal. No obstante, en octubre de 2025, la Cámara de Apelaciones del distrito dictó el sobreseimiento total y definitivo del magistrado, al considerar acreditado que no existía conducta delictiva y que el material cuestionado formaba parte de documentación judicial obtenida en el ejercicio de su cargo.

Pese a esa resolución firme, la cuenta permaneció inhabilitada y, meses después, Google dispuso su cierre definitivo. Frente a esa situación, el magistrado promovió una acción civil por daños y perjuicios, junto a su grupo familiar, y solicitó una medida cautelar para recuperar el acceso a los servicios digitales.

El juez interviniente, Marcelo Bruno Dos Santos, hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la empresa restituir el acceso a la cuenta y a las aplicaciones vinculadas, con excepción del material identificado en el reporte. En su resolución, el magistrado consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, especialmente a la luz del sobreseimiento penal firme.

El fallo también cuestionó el accionar posterior de la empresa, al señalar que contaba con información relevante aportada por el usuario —incluyendo descargos formales y antecedentes del origen judicial del material— que no habría sido debidamente considerada al momento de reportar el caso.

Asimismo, el tribunal ponderó el perjuicio concreto derivado de la suspensión, dado que el actor se desempeña como juez en actividad y depende de herramientas digitales para el ejercicio cotidiano de sus funciones, en línea con las políticas de modernización del Poder Judicial.

La medida cautelar estableció, además, la obligación de preservar íntegramente la información almacenada en la cuenta hasta la resolución definitiva del litigio. No obstante, mantuvo la restricción sobre los archivos cuestionados, al considerar que su eventual disponibilidad en una plataforma comercial resulta incompatible con estándares de seguridad, aun cuando su tenencia haya sido considerada lícita en sede penal.