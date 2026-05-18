Rechazan demanda y atribuyen al motociclista la responsabilidad en un choque

El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 del Departamento Judicial de San Martín resolvió rechazar una demanda por daños y perjuicios derivada de un accidente de tránsito y atribuir la responsabilidad al propio actor, quien conducía una motocicleta al momento del siniestro.

La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el 9 de abril de 2021 en la intersección de las calles Presidente Juan Domingo Perón y Martín Peschel, en la localidad de Pablo Podestá. El motociclista promovió la acción contra el conductor de un automóvil y su aseguradora, a quienes responsabilizó por el impacto, al sostener que fue embestido cuando finalizaba el cruce de la bocacalle.

La versión fue controvertida por la parte demandada, que planteó una mecánica distinta del hecho y atribuyó el accidente a la conducta del propio actor, quien habría colisionado contra el vehículo cuando este ya se encontraba avanzando en la intersección.

El juez subrogante Marcelo Escola encuadró el caso en el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo creado previsto en el Código Civil y Comercial, recordando que en materia de tránsito la responsabilidad puede excluirse cuando se acredita la culpa de la víctima o la interrupción del nexo causal.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue la valoración de la prueba, en particular la pericia mecánica y las constancias de la causa penal. El informe técnico concluyó que el automóvil se encontraba prácticamente finalizando el cruce al momento del impacto, lo que resultaba incompatible con la versión sostenida en la demanda.

Asimismo, el magistrado destacó que los daños constatados en el lateral trasero derecho del vehículo demandado eran consistentes con una colisión producida cuando este ya había atravesado gran parte de la intersección. Si bien no se pudo determinar con precisión la velocidad de los rodados ni la eventual participación de un tercer vehículo, se consideró que los elementos reunidos permitían descartar la mecánica alegada por el actor.

En cuanto a la normativa aplicable, el fallo reconoció que el motociclista contaba con prioridad de paso por circular desde la derecha. No obstante, subrayó que dicha prioridad no implica una exoneración automática de responsabilidad, sino que debe ejercerse con prudencia y dominio efectivo del vehículo.

En ese sentido, el juez remarcó que las reglas de tránsito constituyen pautas objetivas de convivencia que deben ser respetadas, y que su incumplimiento puede generar responsabilidad aun cuando se invoquen derechos de paso.

Sobre la base de estas consideraciones, concluyó que el actor no logró acreditar la responsabilidad del demandado en los términos planteados, mientras que la prueba producida permitió inferir que su conducta tuvo incidencia determinante en la producción del accidente.

En consecuencia, se rechazó la demanda y se lo consideró responsable del hecho que motivó el litigio.