Confirman condena a Aerolíneas Argentinas por demoras y reprogramaciones en un vuelo internacional

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia que responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por incumplimiento contractual en un caso vinculado a demoras y modificaciones en un itinerario aéreo. La decisión fue adoptada por los jueces Alfredo Silverio Gusman y Florencia Nallar, quienes ratificaron el fallo de primera instancia en la causa iniciada por pasajeros afectados por la alteración de su viaje hacia Estados Unidos.

El expediente se originó a partir de la demanda presentada por dos usuarios que habían contratado un itinerario que incluía un tramo de cabotaje entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, seguido de un vuelo internacional con destino a Nueva York. Según surge de la causa, tras la adquisición de los pasajes la empresa introdujo múltiples modificaciones en el recorrido, transformando el vuelo interno en uno con escalas y reprogramando la conexión internacional, lo que derivó en la pérdida del enlace originalmente previsto.

La situación se agravó el día del viaje, cuando los pasajeros fueron notificados de nuevas alteraciones que implicaron la postergación del vuelo internacional para la jornada siguiente. Posteriormente, se registraron más demoras, lo que provocó un arribo a destino con aproximadamente 24 horas de retraso respecto del cronograma inicial. Como consecuencia, los actores debieron afrontar gastos adicionales, reorganizar su itinerario y asumir pérdidas vinculadas a servicios previamente contratados.

En primera instancia, el tribunal consideró acreditado el incumplimiento contractual y condenó a la aerolínea al pago de indemnizaciones por daño material y moral. La decisión fue apelada por ambas partes, lo que motivó la intervención de la Cámara.

Al analizar el caso, la Sala II sostuvo que en el contrato de transporte aéreo existe un interés central en la regularidad del servicio, y que las demoras afectan un elemento esencial del acuerdo. En ese sentido, los magistrados recordaron que la alteración en los tiempos de traslado constituye una fuente de perjuicios para el pasajero, lo que habilita el reclamo indemnizatorio.

El tribunal también rechazó los argumentos de la empresa, que había invocado razones operativas, comerciales y desperfectos técnicos para justificar las demoras. En esa línea, los jueces señalaron que la normativa aplicable —en particular el Convenio de Montreal de 1999— establece la responsabilidad del transportista por los daños derivados de retrasos, salvo que demuestre haber adoptado todas las medidas razonables para evitarlos o que le resultara imposible hacerlo.

Según la Cámara, la aerolínea no logró acreditar tales extremos. Destacó que la mera invocación de contingencias propias de la actividad, sin respaldo probatorio suficiente, no resulta apta para eximir de responsabilidad, especialmente cuando se trata de riesgos previsibles dentro de la operatoria habitual del transporte aéreo.

Asimismo, los jueces remarcaron que la empresa tampoco probó haber implementado acciones concretas para mitigar los efectos de las reprogramaciones sobre los pasajeros, un aspecto clave para evaluar la procedencia de eventuales eximentes.

De este modo, el fallo reafirma el criterio según el cual, una vez configurado el incumplimiento por demora, cancelación o desvío, recae sobre el transportista la carga de demostrar la existencia de causas que lo liberen de responsabilidad, lo que en este caso no ocurrió.