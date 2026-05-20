Condenan a Coto por el robo de un vehículo en su estacionamiento y ratifican el deber de seguridad

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 14 condenó a Coto Centro Integral de Comercialización a indemnizar a un cliente cuyo automóvil fue sustraído en la playa de estacionamiento de uno de sus establecimientos en Lomas de Zamora. La sentencia, dictada por el juez Pablo Daniel Frick, hizo lugar parcialmente a la demanda en el marco de la causa “Calvo, Guillermo Juan c/ Coto Centro Integral de Comercialización S.A. y otro s/ ordinario”.

El hecho se remonta al 3 de febrero de 2016, cuando el actor dejó su vehículo en el estacionamiento del supermercado mientras realizaba compras. Al regresar, advirtió que el rodado había sido robado. Pese a las gestiones posteriores, el automóvil no fue recuperado, lo que motivó el inicio de acciones judiciales.

Durante el proceso, la empresa demandada negó su responsabilidad al sostener que el estacionamiento era gratuito y que no existía obligación de custodia, dado que los clientes conservaban las llaves de sus vehículos. Asimismo, invocó la existencia de cartelería que excluía su responsabilidad frente a robos.

El magistrado, sin embargo, consideró acreditada la materialidad del hecho a partir de la prueba aportada por el demandante, entre la que se incluyeron el comprobante de ingreso al estacionamiento, el ticket de compra, la denuncia policial y testimonios. En contraposición, destacó la falta de producción probatoria por parte de la empresa, que no aportó registros de cámaras de seguridad, libros de novedades ni declaraciones del personal presente al momento del hecho.

En cuanto a la responsabilidad, el eje del fallo se centró en el deber de seguridad que asume un establecimiento comercial al ofrecer estacionamiento a sus clientes. El juez sostuvo que este servicio constituye un beneficio accesorio destinado a atraer consumidores, lo que genera una obligación de custodia sobre los vehículos allí estacionados, independientemente de su gratuidad.

En ese sentido, el pronunciamiento se apoyó en el principio de buena fe contractual previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, al considerar que el vínculo entre las partes impone condiciones mínimas de seguridad. También descartó la validez de los carteles que pretendían limitar la responsabilidad, al entender que no pueden prevalecer sobre las obligaciones legales derivadas de la relación de consumo.

El fallo remarcó que, aun sin configurarse un contrato típico de garaje, existe una relación jurídica que obliga al comerciante a garantizar la integridad de los bienes dejados en su predio. En esa línea, concluyó que el incumplimiento del deber de custodia genera responsabilidad y habilita la reparación de los daños.

En materia indemnizatoria, el tribunal fijó una compensación de 15 millones de pesos por el valor del vehículo y 2 millones por la privación de uso. En cambio, rechazó los reclamos por daño moral y daño emergente, al considerar que no fueron debidamente acreditados.

La sentencia refuerza un criterio consolidado en la jurisprudencia comercial: los establecimientos que ofrecen estacionamiento deben garantizar condiciones de seguridad adecuadas, y no pueden eximirse de responsabilidad mediante cláusulas unilaterales o la gratuidad del servicio.