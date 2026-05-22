Condenan a Banco Macro por negligencia en la entrega de chequeras y daños a un cliente

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 16 condenó a Banco Macro por considerar acreditado un accionar negligente en la entrega de chequeras vinculadas a una cuenta corriente. La sentencia fue dictada por el juez Diego Manuel Paz Saravia en el marco de la causa “Palmitesta, Christian Javier c/ Banco Macro S.A. s/ ordinario”.

El conflicto se originó a partir de una serie de irregularidades detectadas en la operatoria de la cuenta del actor. Según la demanda, el cliente retiró inicialmente un solo talonario de cheques, pero con posterioridad se registraron extracciones adicionales sin su conocimiento. Esa situación derivó en la emisión de numerosos cheques que resultaron rechazados por falta de fondos, lo que impactó directamente en su calificación crediticia dentro del sistema financiero.

Como consecuencia, el actor denunció perjuicios económicos y comerciales, entre ellos la imposibilidad de acceder a financiamiento y dificultades para operar con otras entidades, producto de su inclusión en registros negativos como la Central de Deudores del Banco Central.

En su defensa, la entidad bancaria sostuvo que las chequeras habían sido entregadas a un tercero presuntamente autorizado por el cliente, y que las firmas involucradas no presentaban irregularidades evidentes a simple vista. Asimismo, argumentó que el actor no había objetado en tiempo los resúmenes de cuenta ni advertido oportunamente las anomalías.

Al analizar el caso, el magistrado encuadró la controversia en el marco de una relación contractual bancaria y destacó los deberes de control, seguridad y diligencia que pesan sobre las entidades financieras. En particular, subrayó la necesidad de extremar recaudos en la entrega de instrumentos de pago, dada la relevancia patrimonial que estos pueden implicar.

Un elemento clave en la resolución fue la pericia caligráfica realizada en sede penal, que concluyó que la mayoría de las firmas utilizadas para retirar las chequeras no correspondían al actor. Solo una de ellas —vinculada al primer talonario— fue considerada auténtica, mientras que el resto resultó apócrifa.

A partir de esa prueba, el juez concluyó que el banco no cumplió con los estándares de diligencia exigibles a un profesional del sistema financiero. Señaló que la entidad debía verificar con mayor rigor la identidad y legitimación de quienes retiraban los cuadernos de cheques, especialmente tratándose de una cuenta de titularidad exclusiva.

En ese contexto, el fallo consideró acreditado que la entidad permitió una operatoria irregular que derivó en perjuicios concretos para el cliente. En consecuencia, determinó que el accionar del banco configuró un supuesto de responsabilidad contractual, lo que habilita la reparación de los daños ocasionados.

La sentencia refuerza un criterio sostenido en la jurisprudencia comercial: las entidades financieras, en razón de su especialización, deben asumir un estándar agravado de responsabilidad en la administración de cuentas y en la custodia de instrumentos de pago, no pudiendo excusarse en controles formales insuficientes cuando se verifican irregularidades de esta magnitud.