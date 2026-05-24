La Corte Suprema reafirma el carácter laboral de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y garantiza su privilegio concursal

En una decisión de fuerte impacto en materia de derecho laboral y concursal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la indemnización derivada de un accidente de trabajo, aun cuando sea abonada por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), reviste naturaleza de crédito laboral y, por lo tanto, goza de los privilegios previstos en la Ley de Concursos y Quiebras.

El pronunciamiento se dictó en el marco del expediente “Pajón, Francisco Agapito s/ incidente de verificación de crédito”, donde el Máximo Tribunal dejó sin efecto una resolución previa de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había rechazado esa calificación. En aquella instancia, el tribunal había entendido que el crédito no era laboral en relación con la ART en liquidación, al considerar que su origen radicaba en un contrato de seguro y no en una relación de trabajo directa.

Sin embargo, la Corte adoptó un criterio opuesto y dio lugar al recurso extraordinario interpuesto, en línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal. En su análisis, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que la interpretación de la Cámara resultaba incompatible con el marco normativo vigente y con los principios constitucionales que protegen al trabajador.

El núcleo del debate giró en torno a la naturaleza jurídica del crédito y sus consecuencias dentro de un proceso concursal. En particular, se discutía si correspondía reconocer el doble privilegio que la legislación otorga a los créditos laborales, así como la continuidad en el devengamiento de intereses compensatorios aun después de la quiebra de la aseguradora.

Para el Máximo Tribunal, la respuesta fue afirmativa. Los magistrados destacaron que el artículo 11 del Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado al derecho interno, establece la necesidad de garantizar el pago de indemnizaciones por accidentes laborales incluso frente a la insolvencia del empleador o del asegurador. En ese sentido, remarcaron que dicha normativa presupone la naturaleza laboral del crédito, independientemente de que su origen inmediato sea un contrato de seguro.

La sentencia subrayó que el enfoque adoptado por la Cámara implicaba desconocer garantías constitucionales expresamente reconocidas, como las contenidas en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, así como en tratados internacionales con jerarquía constitucional. En esa línea, se enfatizó la centralidad del principio de protección del trabajador, especialmente en contextos de insolvencia.

Asimismo, el fallo concluyó que la indemnización en cuestión debe ser considerada un crédito laboral en los términos del artículo 129 de la Ley 24.522, lo que habilita la continuidad del cómputo de intereses compensatorios con posterioridad a la quiebra. Esta definición no solo impacta en el caso concreto, sino que fija un criterio relevante para situaciones similares en el ámbito de las liquidaciones de ART.

De este modo, la Corte reafirmó una interpretación amplia y protectoria del crédito laboral, priorizando su resguardo frente a escenarios de crisis empresaria o financiera. La decisión consolida una línea jurisprudencial que coloca en el centro la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores, incluso cuando intervienen terceros obligados como las aseguradoras.