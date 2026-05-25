Confirman multa a banco por un préstamo electrónico no reconocido por una usuaria

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una sanción impuesta al Banco de La Pampa por la autoridad de Defensa del Consumidor, en el marco de un caso vinculado a un préstamo electrónico que una usuaria aseguró no haber solicitado ni autorizado.

El expediente se inició a partir de la denuncia de la clienta, quien detectó descuentos en su cuenta derivados de un crédito personal por $35.000 que, según su versión, fue gestionado y acreditado mediante home banking sin su intervención. La operatoria, además, habría sido retirada por esa misma vía, lo que motivó el reclamo ante el organismo administrativo.

Tras analizar el caso, la Dirección General de Defensa del Consumidor imputó a la entidad financiera por presuntas infracciones a la Ley 24.240, en particular a los deberes de información, seguridad y trato digno. En consecuencia, dispuso la aplicación de una multa de $550.000 y el pago adicional de $152.200 en concepto de daño directo.

La entidad bancaria apeló la decisión mediante un recurso directo, cuestionando tanto la valoración de los hechos como la razonabilidad de la sanción. Sin embargo, al intervenir en revisión, la Cámara pampeana —en actuación unipersonal— rechazó los planteos y confirmó íntegramente la resolución administrativa.

En su análisis, el tribunal consideró que el banco no logró desvirtuar la versión de la usuaria ni acreditar que la operación hubiera sido efectivamente consentida. En ese sentido, remarcó que la entidad no aportó elementos suficientes que permitieran demostrar la autenticidad de la transacción cuestionada, ni tampoco que hubiera adoptado medidas adecuadas para resguardar a la clienta.

El pronunciamiento puso especial énfasis en la responsabilidad agravada que recae sobre las entidades financieras en el contexto de servicios digitales. Según sostuvo, este tipo de proveedores debe extremar los recaudos en materia de seguridad y brindar información clara y precisa sobre las operaciones realizadas, particularmente cuando se trata de movimientos que pueden generar perjuicios económicos a los usuarios.

Asimismo, la Cámara destacó que, frente a una operatoria controvertida, el banco tenía la obligación de garantizar la protección de la clienta hasta tanto se esclarecieran los hechos, lo que no ocurrió en el caso analizado. Esta omisión resultó determinante para confirmar la infracción a los deberes previstos en la normativa de defensa del consumidor.

Por otra parte, el tribunal descartó los cuestionamientos vinculados a una supuesta arbitrariedad en la actuación administrativa, al considerar que el procedimiento se ajustó a derecho y que la sanción aplicada resultó proporcional a la gravedad de la conducta imputada.

De este modo, la resolución reafirma la vigencia de los estándares de protección al consumidor en el ámbito financiero digital y subraya la obligación de las entidades de garantizar la seguridad de las operaciones electrónicas, en un contexto donde este tipo de servicios adquiere cada vez mayor relevancia.