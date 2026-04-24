El ajedrez de las PASO y el renacimiento táctico del peronismo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina tiene una virtud inalterable: convierte cada intento de simplificación en un nuevo laberinto. La decisión del presidente Javier Milei de avanzar con la eliminación de las PASO, presentada como un gesto de racionalidad institucional, terminó provocando exactamente lo contrario: una reconfiguración acelerada del mapa opositor, con el peronismo en modo ensamblaje y el oficialismo obligado a contar votos como si cada uno fuera una pieza de cristal.

La escena es menos lineal de lo que aparenta. El Gobierno busca reducir costos políticos y económicos en el sistema electoral, pero en el camino activó una alarma en el universo opositor. No por romanticismo democrático, sino por pura supervivencia. Las PASO, para el peronismo, no son una herramienta más: son el único dispositivo capaz de ordenar un ecosistema que hoy carece de un liderazgo dominante y donde las tensiones internas dejaron de ser excepcionales para convertirse en norma.

Sin ese mecanismo, el peronismo queda expuesto a su peor versión: la fragmentación. Y la fragmentación, en política, no es solo una debilidad, es una condena anticipada. Por eso, la reacción fue casi automática. Lo que hasta hace semanas era una discusión difusa sobre la necesidad de rearmarse, ahora empezó a tomar forma concreta en despachos, reuniones discretas y conversaciones cruzadas que buscan algo más que resistir: construir.

En ese proceso aparecen nombres que operan en los márgenes pero que, en realidad, funcionan como puentes. Dirigentes como Miguel Pichetto, Emilio Monzó o Nicolás Massot encarnan esa lógica de articulación silenciosa, donde el peronismo intenta expandirse sin perder identidad. No es un regreso al pasado, sino una tentativa de reconfiguración que mezcla pragmatismo con necesidad.

El problema para el oficialismo no es conceptual, es aritmético. Para avanzar con la eliminación de las primarias necesita mayorías que hoy no están garantizadas. El Congreso, ese territorio donde las convicciones suelen doblarse ante las conveniencias, se convierte en un tablero donde cada gobernador pesa más que un bloque entero. Y ahí empieza el verdadero juego.

Los mandatarios provinciales no leen este debate en clave ideológica, sino en términos de control territorial. Algunos ven en la eliminación de las PASO una oportunidad para disciplinar sus estructuras locales; otros, en cambio, necesitan ese filtro para evitar que las disputas internas se conviertan en rupturas irreversibles. En ese equilibrio inestable se mueven figuras como Gustavo Sáenz, Raúl Jalil o Osvaldo Jaldo, cuyos posicionamientos no responden a una lógica nacional sino a ecuaciones provinciales.

Mientras tanto, el peronismo ensaya una coreografía conocida: avanzar en la construcción de un bloque opositor lo suficientemente amplio como para frenar la iniciativa oficial. No se trata solo de números, sino de narrativa. La idea es evitar que el Gobierno capitalice la discusión como una pelea entre “orden” y “caos”, una dicotomía que le resulta funcional.

En ese intento, sectores diversos comienzan a alinearse. Desde Unión por la Patria hasta fragmentos del radicalismo y bloques provinciales, el rechazo a la eliminación de las PASO empieza a consolidarse como un punto de encuentro. No es una alianza ideológica, sino una coincidencia táctica. Pero en política, las coincidencias tácticas suelen ser el primer paso de construcciones más duraderas.

El oficialismo, por su parte, enfrenta un dilema: si radicaliza la discusión, corre el riesgo de perder apoyos clave; si modera su postura, puede mostrar debilidad. En ese equilibrio delicado se juega algo más que una reforma electoral. Se juega la capacidad de sostener una agenda de cambios en un sistema político que, históricamente, ha demostrado ser resistente a cualquier intento de transformación unilateral.

En paralelo, sobrevuela una hipótesis inquietante: ¿qué pasa si las PASO finalmente desaparecen? En el peronismo ya circula una respuesta posible: internas abiertas organizadas por fuera del sistema formal. Una solución imperfecta para un problema estructural. Pero también una señal de que la política, incluso cuando pierde herramientas, encuentra formas de reinventarse.

Lo que está en juego, en definitiva, no es solo un mecanismo electoral. Es la arquitectura misma de la competencia política en Argentina. El intento de simplificar puede terminar generando más complejidad. Y en ese terreno, donde nada es definitivo y todo es negociable, el juego de ajedrez recién empieza.