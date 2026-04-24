Recolección de residuos de patio en el sector 4

El Gobierno municipal informa que el domingo 26 de abril, los ciudadanos del sector 4 podrán disponer sus residuos para ser retirados.



El sector 4 se encuentra conformado por los barrios 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.



Asimismo, se recuerda que todos los miércoles también podrán disponer sus residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.



En este servicio se retiran hojas del barrido de veredas, residuos del desmalezado o corte de césped (deberán estar embolsados y no se deberán disponer más de 10 bolsas) y ramas de hasta 2m3 que deberán estar atadas en manojos manipulables.



Si superasen estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20).