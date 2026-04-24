Lamine Yamal se lesionó y España sufre

La preocupación sacudió a España y al FC Barcelona tras la lesión de Lamine Yamal, quien debió abandonar el partido ante el Celta de Vigo luego de convertir un penal. Apenas segundos después del gol, el delantero sintió un fuerte dolor en el isquiotibial izquierdo y pidió el cambio de inmediato, dejando el campo visiblemente afectado.

Incertidumbre de cara al Mundial 2026

El parte médico oficial confirmó que el joven de 19 años sufrió una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda (bíceps femoral). La situación genera inquietud considerando que el Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, a solo 50 días.

El cuerpo médico del club, encabezado por el doctor Ricard Pruna, indicó que el jugador seguirá un tratamiento conservador, con controles permanentes para evaluar su evolución.

Fin de temporada y alerta encendida

Desde el club catalán confirmaron que Yamal no volverá a jugar en lo que resta de la temporada, perdiéndose compromisos clave como El Clásico ante el Real Madrid.

El delantero venía de su mejor campaña, con 24 goles en 49 partidos entre club y selección, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo.

Si bien el comunicado oficial sostiene que “se espera que esté disponible para el Mundial”, los tiempos de recuperación y el riesgo de recaída mantienen en alerta tanto al Barcelona como a la selección española, que podría perder a una de sus principales cartas en la cita máxima.