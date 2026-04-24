Cambio de reglas para el GP de Miami

Después de un mes de pausa, la Fórmula 1 volverá a la acción en Estados Unidos con el Gran Premio de Miami, que llega con un circuito modificado y cambios reglamentarios que podrían beneficiar a Franco Colapinto.

Tras las críticas por el rendimiento de los motores en las primeras carreras, la FIA confirmó ajustes clave en la gestión del ERS (Sistema de Recuperación de Energía) y nuevos protocolos de seguridad, aspectos en los que Alpine busca achicar la brecha con sus rivales.

Cómo impactan los cambios en Colapinto

Para Franco Colapinto, estas modificaciones representan una oportunidad estratégica. El piloto argentino, que viene mostrando una rápida adaptación, se verá favorecido por una conducción más estable y predecible.

La reducción del “superclipping” y la limitación del torque en zonas de baja adherencia permiten un mayor control del monoplaza, algo clave para un piloto en pleno proceso de consolidación dentro de la categoría.

Uno de los puntos más importantes fue el de las largadas. La FIA implementó un sistema que detecta automáticamente fallas en la aceleración y activa el MGU-K, evitando situaciones de riesgo en la grilla.

Además, se suman luces traseras intermitentes para mejorar la visibilidad en condiciones críticas, reforzando la seguridad en pista.

Con estas mejoras, Colapinto podrá enfocarse más en el ritmo de carrera y menos en la gestión energética, lo que podría permitirle exprimir mejor el rendimiento del Alpine y ganar competitividad en un circuito exigente como Miami.