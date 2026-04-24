El polémico consejo de "Mostaza" Merlo para el plantel de Racing

En medio de las dudas sobre la continuidad de Gustavo Costas, una voz autorizada salió a respaldarlo. Reinaldo “Mostaza” Merlo, histórico campeón con Racing, fue contundente al bancar al actual entrenador: “A Costas le diría tranquilidad porque salió campeón y le hizo muy bien al club. Costas es Racing”.

Para Merlo, la identificación del DT con la institución es un factor clave que debe sostenerse incluso en momentos de turbulencia, y consideró que el ciclo merece tiempo para reacomodarse.

Tensión en el vestuario y una postura polémica

Consultado por los rumores de conflictos internos, especialmente tras un episodio que habría involucrado a Santiago Solari, el exentrenador apeló a los códigos tradicionales del fútbol. “Hay que encerrar a los jugadores y decirse las cosas de frente, eso se arregla adentro del vestuario”, afirmó.

Sin embargo, fue más allá con una frase que generó impacto: “Si hay un par de trompadas, mejor. Ahí ya se arregla todo”, sostuvo, marcando una visión frontal sobre cómo resolver conflictos en el grupo.

La unión, como eje para salir adelante

Para cerrar, Merlo insistió en que la solución no pasa por factores externos, sino por la cohesión interna: “Esto se arregla entre cuerpo técnico y jugadores. Todos juntos, que se digan lo que sienten y listo”, concluyó.

En este contexto, el respaldo de una figura histórica como Merlo refuerza la idea de sostener el proyecto de Costas, apostando a la unidad del plantel para revertir el presente.