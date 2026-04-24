El presidente de UEFA criticó con dureza el uso del VAR

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, apuntó con dureza contra el funcionamiento actual del VAR durante una conferencia en Madrid. El dirigente esloveno expresó su desconcierto por la interpretación de las reglas y aseguró que muchas decisiones arbitrales resultan incomprensibles tanto para hinchas como para directivos.

Críticas directas a la regla de las manos

El foco principal de su cuestionamiento estuvo en las manos dentro del área. Ceferin fue categórico: “nadie sabe realmente qué es penal y qué no”. Incluso ironizó sobre los criterios arbitrales: “¿Fue intencional? ¿Cómo lo saben? No son psiquiatras”, reflejando el malestar por la falta de claridad.

Demoras que afectan el juego

Otro de los puntos que marcó fue el uso excesivo del VAR en términos de tiempo. Recordó que el árbitro principal debe ser el protagonista y que la tecnología debería intervenir solo en errores “claros y obvios”. En ese sentido, cuestionó las revisiones que se extienden hasta 15 minutos, algo que —según él— rompe el ritmo del partido y genera frustración en el público.

Falta de criterio unificado

Por último, Ceferin advirtió sobre una preocupante falta de coherencia entre competiciones internacionales y ligas locales. Para el dirigente, la solución pasa por unificar criterios bajo las normas de la IFAB, con el objetivo de que el fútbol mantenga reglas claras y consistentes en todo el mundo.