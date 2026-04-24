Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo ganaron en Madrid

La primera ronda del Masters 1000 de Madrid dejó un saldo positivo para el tenis argentino, con varias actuaciones destacadas sobre la arcilla española.

Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli fueron protagonistas al imponerse ante Daniel Altmaier y Gaël Monfils, respectivamente, en una jornada en la que se completó la instancia inicial.

Previamente, Thiago Tirante había dado uno de los golpes al eliminar al experimentado Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4.

En el cuadro femenino, Solana Sierra también dejó una muy buena imagen al superar a la ucraniana Dayana Yastremska en un partido ajustado, definido en dos tie-breaks.

Más resultados argentinos

Mariano Navone avanzó con solidez tras vencer a Nuno Borges, mientras que Sebastián Báez sufrió una sorpresiva derrota frente a Vilius Gaubas.

Por su parte, Francisco Comesaña cayó ante Tomáš Macháč, y Marco Trungelliti no pudo con el local Daniel Mérida, quedando eliminado.

Lo que viene: segunda ronda

Este viernes comenzará la segunda ronda, con la entrada en escena de nuevas figuras. Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, enfrentará a Yannick Hanfmann, mientras que Tomás Etcheverry se medirá ante Sebastian Ofner.

Con varios representantes aún en carrera, el tenis argentino mantiene la ilusión intacta en Madrid.