Solana Sierra arrasó con una Top 40 y ya está en tercera ronda de su primer Masters de Madrid

Solana Sierra arrasó con una Top 40 y ya está en tercera ronda de su primer Masters de MadridDEPORTESNone
Solana Sierra sigue dejando huella en su primera participación en el WTA 1000 de Madrid. Este viernes, la argentina se impuso con autoridad ante Magdalena Fręch (38° del ranking) por 6-2 y 6-4, y avanzó a los dieciseisavos de final.
La marplatense mostró una clara evolución respecto a su debut ante Dayana Yastremska. Redujo notablemente los errores, bajando de 12 a solo 2 dobles faltas, y alcanzó un 81% de efectividad con el primer servicio, claves para dominar el encuentro.
Un cuadro abierto y una gran oportunidad
El camino de Sierra se vio favorecido por la baja de Amanda Anisimova, número 6 del mundo, quien se retiró del torneo por lesión. La argentina aprovechó la oportunidad y ahora espera por la ganadora entre Zeynep Zönmez y Cristina Bucșa para buscar un lugar en octavos de final.
Premio económico y salto en el ranking
Por alcanzar la tercera ronda, Sierra ya aseguró 106.980 euros en premios:
- 21.285 € por ingresar al cuadro
- 31.585 € por avanzar a segunda ronda
- 54.110 € por meterse en dieciseisavos
Además, ya suma 65 puntos WTA, lo que le permitirá escalar posiciones desde su actual puesto 88 del ranking.
Con el torneo aún abierto y sin grandes favoritas en su sector, Solana Sierra sigue construyendo una actuación histórica en Madrid.