Se disculpó el juvenil de la Sub 17 tras un polémico comentario en TV

El defensor Julio Coria, integrante de la Selección Argentina Sub-17, protagonizó una polémica tras la final del Sudamericano ante Selección de Colombia. Luego de la derrota, el juvenil lanzó un comentario desafortunado en televisión que rápidamente se viralizó y generó fuertes críticas.

En medio de la repercusión, el propio jugador decidió salir a dar explicaciones y pidió disculpas públicas a través de un video difundido por la cuenta oficial del seleccionado argentino.

“Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección, al pueblo colombiano, a la Conmebol y a la hinchada. No fue mi intención decir esa palabra, pero estaba muy enojado por temas del fútbol. Ellos nos ganaron muy bien, son un gran equipo. Pido disculpas de corazón”, expresó.

Una derrota que dejó secuelas

La caída de la Albiceleste en la final del torneo sudamericano fue contundente: perdió 4-0 y terminó con dos jugadores menos, en un partido donde fue ampliamente superada.

En ese contexto de frustración, las declaraciones de Coria quedaron en el centro de la escena, aunque posteriormente el propio futbolista intentó bajar la tensión con su mensaje de disculpas.

Con el foco ahora puesto en el futuro, el plantel buscará dar vuelta la página y prepararse para el próximo Mundial Sub-17.