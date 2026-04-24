Benjamín Vicuña reveló la actitud de la China Suárez que más le dolió

El actor Benjamín Vicuña volvió a referirse a la polémica por la mudanza de China Suárez a Turquía junto a sus hijos y fue contundente: “No me parecía justo que se fuera con los nenes”.

En una entrevista en el programa Ángel responde, Vicuña reflexionó sobre el vínculo con su expareja y reconoció que la relación atravesó un fuerte deterioro en el último tiempo. “Hace dos años teníamos un muy buen vínculo, incluso aconsejaba a amigos sobre cómo llevar estas situaciones. Pero no es fácil sostener ese equilibrio”, explicó.

Un vínculo que se quebró

El actor admitió que la armonía que habían logrado como familia ensamblada “se desmoronó” y expresó su deseo de que, con el tiempo, puedan recomponer la relación: “Espero que se pueda sanar, porque así no es sano. Es triste”.

Sobre la distancia con sus hijos, fue claro: “Argentina es mi casa y es difícil tenerlos lejos”, y remarcó que se trata de una situación que aún está procesando.

Consultado por Ángel de Brito sobre si le costó entender la decisión, Vicuña respondió sin rodeos: “Sí, me costó, porque también pienso en los chicos, que deben estar con su madre pero también con su padre”.

A pesar de todo, aseguró que intenta adaptarse: “Hoy nos acomodamos, trato de verle el lado positivo, aunque la procesión va por dentro”.

El gesto de la China Suárez en Turquía

En paralelo, la actriz se mostró en redes apoyando a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, quien convirtió en la victoria del Galatasaray ante el Gençlerbirliği.

Desde el estadio, la China compartió una imagen del delantero y lanzó un mensaje con tono desafiante: “Los que pretenden apagarte, ni lo intenten”, en clara respuesta a las críticas en redes.