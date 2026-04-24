El Polaco se emocionó al recordar la enseñanza que le dejó Silvina Luna

El cantante El Polaco brindó una entrevista en Puro Show (eltrece) donde habló de su presente personal, pero también protagonizó un momento de profunda emoción al recordar a Silvina Luna, una de las relaciones más significativas de su vida.

“Fue un antes y un después. Aprendí un montón de cosas con ella”, expresó. Y reveló una enseñanza que lo marcó: “La palabra ‘conciencia’ la aprendí con ella. Yo era un niño, tenía 26 años. Me decía que el día que la tuviera, iba a portarme mejor”.

El impacto del documental

Al ser consultado sobre la serie documental de Silvina, cuyo adelanto generó gran repercusión, el artista no ocultó su conmoción: “Es muy fuerte, muy fuerte”, repitió.

Lejos de cualquier polémica, valoró el proyecto y su mensaje: “Está bueno que se sepan estas cosas y que puedan escuchar lo que ella sentía”.

En esa línea, reflexionó sobre las exigencias del medio: “A veces uno no tiene que dejarse llevar por lo que impone la sociedad. Hay que estar informado”.

Un mensaje con sentido

Aunque aclaró que en su momento no hablaron en profundidad sobre estos temas, consideró que el testimonio puede ser clave: “No lo veo como algo comercial, sino como un aprendizaje que va a quedar”.

Consultado sobre una posible participación en el documental, fue respetuoso: “Es algo de la familia y de ella. Yo no tengo por qué meterme, pero si me llamaban, sí. Siempre voy a estar apoyando”.