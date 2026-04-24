Se reveló el motivo que impide que Franco Colapinto presente a Maia Reficco

Los rumores venían circulando hace tiempo, pero en las últimas horas tomaron más fuerza: Franco Colapinto y Maia Reficco estarían en pareja, aunque todavía no lo blanquean públicamente.

Las versiones crecieron a partir de una foto juntos, una cena privada y señales cada vez más evidentes del vínculo. Según contó Ángel de Brito, el piloto organizó un encuentro íntimo en Palermo, en un restaurante cerrado exclusivamente para un grupo reducido.

El motivo detrás del bajo perfil

Quien fue más contundente fue el periodista Gustavo Méndez, que aseguró sin rodeos: “Franco Colapinto y Maia Reficco están de novios”.

Además, explicó por qué el piloto evita hacerlo público: tras el escándalo por su supuesto vínculo con China Suárez, habría firmado un acuerdo con la Fórmula 1 que le impone restricciones sobre su exposición personal, incluso en redes sociales.

Según esta versión, no se trata de ocultar la relación, sino de una estrategia de imagen y compromisos contractuales.

Señales que confirman la relación

Más allá del hermetismo, los indicios son cada vez más claros. Se los vio juntos en kartings y compartiendo tiempo en ámbitos privados, y hay un dato que refuerza el vínculo: Colapinto habría invitado a Maia y a su familia a los boxes de un evento clave en su carrera.

Se trata del Road Show to BA 2026, donde el piloto manejará un monoplaza del Alpine F1 Team por las calles de Buenos Aires.

Un romance que crece, pero en privado

En paralelo, la relación tendría proyección internacional: Reficco planea instalarse en Madrid para estar más cerca del piloto, mientras mantiene compromisos laborales en Estados Unidos y su carrera musical en Argentina.

Incluso, según trascendió, “durmieron juntos todas las noches”, una frase que apunta a confirmar que el vínculo está consolidado.

Así, entre contratos, exposición mediática y decisiones estratégicas, la relación avanza firme, aunque por ahora lejos de las redes y los flashes.