Diplomacia en marcha: Irán activa una gira clave mientras crece la tensión por la guerra en Medio Oriente

En medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la escalada de tensiones, el canciller iraní, Abbas Araghchi, iniciará este viernes una gira diplomática por distintos países estratégicos con el objetivo de reforzar contactos y explorar salidas al conflicto que enfrenta a la República Islámica con Estados Unidos e Israel.

El itinerario incluye visitas a Islamabad, Mascate y Moscú, en una movida que busca reactivar canales de diálogo en una región atravesada por la inestabilidad. Según fuentes oficiales iraníes, la misión apunta a profundizar consultas bilaterales y analizar el desarrollo de lo que califican como una “guerra impuesta”.

Uno de los focos principales estará puesto en Pakistán, que en las últimas semanas asumió un rol central como mediador entre Irán y Estados Unidos. La capital pakistaní se perfila nuevamente como escenario de posibles negociaciones, aunque persisten dudas sobre si se concretarán encuentros directos entre representantes de ambos países.

En paralelo, Araghchi mantuvo contactos telefónicos con figuras clave del gobierno pakistaní, como el jefe del Ejército, Asim Munir, y el canciller Ishaq Dar. Estas conversaciones se dan en un contexto de negociaciones frágiles y sin avances concretos tras una primera ronda de diálogo que no logró acuerdos sustanciales.

La diplomacia también se extendió a otros actores regionales. El ministro iraní dialogó con Nechirvan Barzani, presidente de la región autónoma del Kurdistán iraquí, en un intento por ampliar apoyos y mantener abiertos múltiples canales políticos.

Por su parte, Pakistán redobló esfuerzos para posicionarse como puente de negociación. El primer ministro Shehbaz Sharif y el propio Munir encabezaron gestiones recientes que incluyeron contactos en Arabia Saudita, Qatar y Turquía, en busca de respaldo internacional para un eventual acuerdo.

Mientras tanto, el clima sigue siendo volátil. Desde Teherán advirtieron que podrían volver a cerrar el estrecho de Ormuz —una de las rutas energéticas más importantes del mundo— si continúan las presiones y bloqueos. La amenaza reaviva preocupaciones globales sobre el impacto que una escalada mayor podría tener en los mercados energéticos y la estabilidad regional.

Con una nueva ronda de conversaciones en el horizonte, la gira de Araghchi aparece como un intento de reordenar la estrategia diplomática iraní en un momento crítico, donde cada movimiento puede inclinar la balanza entre la negociación y una profundización del conflicto.