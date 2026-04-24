Oriana Sabatini fue tajante sobre su tía Gabriela

La cantante Oriana Sabatini volvió a referirse al vínculo con su tía, Gabriela Sabatini, y dejó definiciones contundentes: “No hablamos más, pero no por decisión mía. No es un problema mío”.

La declaración sorprendió, especialmente porque se dio después del nacimiento de Gia, su primera hija junto a Paulo Dybala, un momento en el que muchos esperaban un acercamiento familiar.

Distancia sin conflicto explícito

Lejos de hablar de una pelea puntual, Oriana explicó que el distanciamiento responde a una falta de contacto que no depende de ella. “No tengo nada que plantear”, aseguró, dejando en claro que no hubo un conflicto directo de su parte.

Incluso, al ser consultada sobre un posible reencuentro, fue clara: “Quiero ver a las personas que tienen ganas de verme”, deslizando que la iniciativa debería venir del otro lado.

Una relación en pausa

El dato de que no existe diálogo actualmente y que la distancia es unilateral generó fuerte repercusión mediática. Por ahora, la posibilidad de reconciliación queda en suspenso, sin señales concretas de acercamiento.

Mientras tanto, Oriana atraviesa un momento personal especial. En su cumpleaños número 30, recibió un emotivo mensaje de su madre, Catherine Fulop, quien celebró esta nueva etapa marcada por la maternidad.

“No es un cumpleaños más, es tu primer cumple de mamá”, expresó Fulop, destacando el cambio que significó la llegada de su hija.

Silencio que alimenta versiones

En contraste con el cariño de su entorno cercano, el silencio de Gabriela Sabatini frente al nacimiento de su sobrina-nieta y la falta de gestos públicos siguen alimentando las especulaciones.

Por ahora, la relación familiar permanece en pausa, sin conflicto declarado, pero también sin señales de reconciliación en el corto plazo.