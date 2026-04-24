Así se logra una pérdida de peso sostenible

Así se logra una pérdida de peso sostenibleSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
Expertos en ciencia deportiva coinciden en un punto clave: el cardio no es el factor más importante para bajar de peso. La base del adelgazamiento es otra: mantener un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se gastan.
Según la revista Runner’s World, el especialista Aitor Zabaleta-Korta explica que el equilibrio energético es la base de toda estrategia para perder peso. En términos simples: si gastás más calorías de las que ingerís, bajás de peso; si ingerís más de las que gastás, aumentás.
Alimentación: clave para sostener el proceso
El experto recomienda priorizar alimentos que generen saciedad para evitar el hambre constante. Entre ellos:
- Vegetales, alimentos integrales y ricos en fibra
- Proteínas magras (huevos, pescado, carnes blancas, lácteos)
- La papa hervida, destacada como uno de los alimentos más saciantes
Estos alimentos ayudan a controlar el apetito y facilitan sostener el déficit calórico a largo plazo.
El rol del ejercicio: no solo cardio
En segundo plano aparece la actividad física. Si bien el cardio ayuda, no es la única herramienta ni la más determinante.
- Ser activo en el día a día (caminar más, moverse más) aumenta el gasto calórico
- El entrenamiento de fuerza es clave para preservar músculo y mejorar el metabolismo
El músculo funciona como un órgano metabólico, lo que significa que cuanta más masa muscular, mayor gasto calórico incluso en reposo.
Entrenamiento de fuerza: el gran aliado
Los especialistas destacan que incorporar ejercicios de fuerza permite:
- Quemar más calorías a largo plazo
- Evitar la pérdida de masa muscular durante la dieta
- Mejorar la composición corporal (menos grasa, más músculo)
- Aumentar la sensibilidad a la insulina
Flexibilidad: la clave para no abandonar
Otro punto fundamental es la adherencia. Una dieta demasiado restrictiva suele fracasar, por eso se recomienda:
- Permitir cierta flexibilidad
- Adaptar grasas y proteínas para aumentar saciedad
- Evitar el enfoque “todo o nada”
Conclusión
Bajar de peso no depende solo del cardio, sino de un enfoque integral que incluya:
- Déficit calórico sostenido
- Alimentación equilibrada y saciante
- Actividad física (cardio + fuerza)
- Flexibilidad en la dieta
Así, el proceso se vuelve más eficiente, sostenible y saludable, sin depender de una única estrategia.