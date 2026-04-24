Así se logra una pérdida de peso sostenible

Expertos en ciencia deportiva coinciden en un punto clave: el cardio no es el factor más importante para bajar de peso. La base del adelgazamiento es otra: mantener un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se gastan.

Según la revista Runner’s World, el especialista Aitor Zabaleta-Korta explica que el equilibrio energético es la base de toda estrategia para perder peso. En términos simples: si gastás más calorías de las que ingerís, bajás de peso; si ingerís más de las que gastás, aumentás.

Alimentación: clave para sostener el proceso

El experto recomienda priorizar alimentos que generen saciedad para evitar el hambre constante. Entre ellos:

Vegetales, alimentos integrales y ricos en fibra

Proteínas magras (huevos, pescado, carnes blancas, lácteos)

La papa hervida, destacada como uno de los alimentos más saciantes

Estos alimentos ayudan a controlar el apetito y facilitan sostener el déficit calórico a largo plazo.

El rol del ejercicio: no solo cardio

En segundo plano aparece la actividad física. Si bien el cardio ayuda, no es la única herramienta ni la más determinante.

Ser activo en el día a día (caminar más, moverse más) aumenta el gasto calórico

El entrenamiento de fuerza es clave para preservar músculo y mejorar el metabolismo

El músculo funciona como un órgano metabólico, lo que significa que cuanta más masa muscular, mayor gasto calórico incluso en reposo.

Entrenamiento de fuerza: el gran aliado

Los especialistas destacan que incorporar ejercicios de fuerza permite:

Quemar más calorías a largo plazo

Evitar la pérdida de masa muscular durante la dieta

Mejorar la composición corporal (menos grasa, más músculo)

Aumentar la sensibilidad a la insulina

Flexibilidad: la clave para no abandonar

Otro punto fundamental es la adherencia. Una dieta demasiado restrictiva suele fracasar, por eso se recomienda:

Permitir cierta flexibilidad

Adaptar grasas y proteínas para aumentar saciedad

Evitar el enfoque “todo o nada”

Conclusión

Bajar de peso no depende solo del cardio, sino de un enfoque integral que incluya:

Déficit calórico sostenido

Alimentación equilibrada y saciante

Actividad física (cardio + fuerza)

Flexibilidad en la dieta

Así, el proceso se vuelve más eficiente, sostenible y saludable, sin depender de una única estrategia.