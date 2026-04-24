Así se logra una pérdida de peso sostenible

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

D3WEF5GVORHOHHRINAC2OR635A

Expertos en ciencia deportiva coinciden en un punto clave: el cardio no es el factor más importante para bajar de peso. La base del adelgazamiento es otra: mantener un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se gastan.

Según la revista Runner’s World, el especialista Aitor Zabaleta-Korta explica que el equilibrio energético es la base de toda estrategia para perder peso. En términos simples: si gastás más calorías de las que ingerís, bajás de peso; si ingerís más de las que gastás, aumentás.

Alimentación: clave para sostener el proceso

El experto recomienda priorizar alimentos que generen saciedad para evitar el hambre constante. Entre ellos:

  • Vegetales, alimentos integrales y ricos en fibra
  • Proteínas magras (huevos, pescado, carnes blancas, lácteos)
  • La papa hervida, destacada como uno de los alimentos más saciantes

Estos alimentos ayudan a controlar el apetito y facilitan sostener el déficit calórico a largo plazo.

El rol del ejercicio: no solo cardio

En segundo plano aparece la actividad física. Si bien el cardio ayuda, no es la única herramienta ni la más determinante.

  • Ser activo en el día a día (caminar más, moverse más) aumenta el gasto calórico
  • El entrenamiento de fuerza es clave para preservar músculo y mejorar el metabolismo

El músculo funciona como un órgano metabólico, lo que significa que cuanta más masa muscular, mayor gasto calórico incluso en reposo.

Entrenamiento de fuerza: el gran aliado

Los especialistas destacan que incorporar ejercicios de fuerza permite:

  • Quemar más calorías a largo plazo
  • Evitar la pérdida de masa muscular durante la dieta
  • Mejorar la composición corporal (menos grasa, más músculo)
  • Aumentar la sensibilidad a la insulina

Flexibilidad: la clave para no abandonar

Otro punto fundamental es la adherencia. Una dieta demasiado restrictiva suele fracasar, por eso se recomienda:

  • Permitir cierta flexibilidad
  • Adaptar grasas y proteínas para aumentar saciedad
  • Evitar el enfoque “todo o nada”

Conclusión

Bajar de peso no depende solo del cardio, sino de un enfoque integral que incluya:

  • Déficit calórico sostenido
  • Alimentación equilibrada y saciante
  • Actividad física (cardio + fuerza)
  • Flexibilidad en la dieta

Así, el proceso se vuelve más eficiente, sostenible y saludable, sin depender de una única estrategia.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N
PERIODISMO INDEPENDIENTE