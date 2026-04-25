Las energías renovables consolidan su lugar en el sistema eléctrico argentino

Las energías renovables incrementaron su participación y dejaron de ser un componente marginal dentro del sistema eléctrico

La energía solar lideró el crecimiento con un fuerte aumento interanual y una expansión sostenida de su capacidad instalada

La energía eólica se consolidó como la principal fuente renovable, alcanzando una participación significativa en el mix

Las caídas en la generación nuclear e hidráulica fueron compensadas por renovables y generación térmica

El sistema aún depende en gran medida de combustibles fósiles, lo que refleja una transición energética incompleta

El desafío futuro pasa por mejorar la integración de las renovables y sostener su expansión en el tiempo

El mapa energético argentino atraviesa un proceso de cambio que, lejos de ser incipiente, comienza a mostrar rasgos estructurales. Los datos correspondientes a marzo de 2026 reflejan que las energías renovables dejaron de ocupar un rol accesorio para convertirse en un componente cada vez más relevante dentro de la matriz de generación.

Durante ese período, la producción proveniente de fuentes limpias registró una suba interanual del 5,2%, en un contexto marcado por retrocesos significativos en segmentos tradicionales como la generación nuclear y la hidráulica. En ese escenario, las renovables no solo ampliaron su participación, sino que también resultaron determinantes para sostener el crecimiento global de la oferta eléctrica, que avanzó un 2,7% en la comparación anual.

El desempeño no aparece como un fenómeno aislado, sino como la confirmación de una tendencia que se viene afianzando en los últimos años. Las fuentes limpias comienzan a operar como un soporte estructural del sistema, especialmente en momentos donde otras tecnologías exhiben limitaciones operativas o caídas en su rendimiento.

Dentro de ese proceso, la energía solar se posiciona como uno de los motores principales del cambio. En marzo, este segmento registró un crecimiento interanual del 42%, alcanzando una generación de 542 GWh. Más allá del volumen, el dato relevante es la velocidad de expansión, que da cuenta de una aceleración en la incorporación de nuevos proyectos y en la mejora de la eficiencia tecnológica. Actualmente, la solar representa el 6% del total de generación, con una capacidad instalada que asciende a 2.574 MW.

A la par, la energía eólica continúa consolidando su desarrollo. Con un incremento del 13,2% interanual y una producción de 1.627 GWh, se mantiene como la principal fuente renovable dentro del sistema, excluyendo la hidráulica. Su capacidad instalada alcanza los 4.559 MW y su participación llega al 10% del total.

La combinación de ambas tecnologías marca un punto de inflexión: en conjunto, representan el 16% del mix energético. Este nivel de participación confirma que las renovables ya no constituyen un aporte marginal, sino un actor con peso propio en la estructura del sistema eléctrico.

El avance de estas fuentes se produce en un contexto desafiante. Durante marzo, la generación nuclear registró una caída interanual del 35,5%, mientras que la hidráulica retrocedió un 7,9%. Frente a estas bajas, el sistema logró sostenerse a partir de dos factores centrales: el incremento de la generación térmica, que creció un 7,2%, y el aporte creciente de las energías renovables.

Sin embargo, este equilibrio también expone una realidad persistente. A pesar del crecimiento de las fuentes limpias, la generación térmica continúa siendo el principal recurso de ajuste, lo que evidencia que la transición energética convive todavía con una fuerte dependencia de los combustibles fósiles.

En paralelo, la demanda eléctrica alcanzó los 11.936 GWh en marzo, con una suba moderada del 2,4% interanual. Este comportamiento relativamente estable sugiere que el crecimiento de las renovables no responde únicamente a un aumento del consumo, sino a una mayor capacidad de inserción dentro del sistema.

El desafío, en este sentido, no se limita a expandir la potencia instalada. La clave estará en mejorar la integración de estas fuentes, optimizando su participación sin comprometer la estabilidad del suministro. La variabilidad inherente a tecnologías como la solar y la eólica exige avances en infraestructura, almacenamiento y gestión de la red.

Más allá de su impacto en la matriz energética, el desarrollo de las renovables introduce cambios en la estructura de costos y en la sustentabilidad del sistema. En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios de la energía, el fortalecimiento de fuentes locales y limpias se convierte en un activo estratégico.

Al mismo tiempo, su expansión contribuye a reducir la dependencia de combustibles importados, atenuando la exposición a factores externos y mejorando la previsibilidad del sistema.

Los datos recientes confirman que el proceso de transformación energética en Argentina está en marcha. El crecimiento sostenido de la energía solar y la consolidación de la eólica evidencian un cambio de rumbo que, aunque todavía incompleto, ya resulta innegable.

A futuro, la continuidad de esta tendencia dependerá de la capacidad de sostener el ritmo de inversiones, fortalecer la infraestructura y profundizar la integración tecnológica. En ese camino, las energías renovables no solo redefinirán la matriz eléctrica, sino también el perfil productivo y la competitividad de la economía en los próximos años.