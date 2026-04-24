Santa Fe aprobó el acuerdo con ANSES en medio de fuertes cruces políticos por la deuda previsional

En una sesión atravesada por tensiones y posicionamientos enfrentados, la Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó la ley que convalida el convenio firmado entre el gobierno provincial y ANSES, mediante el cual la Nación transferirá fondos para aliviar el déficit previsional.

El acuerdo establece el envío de $120.000 millones en doce cuotas mensuales de $10.000 millones, a partir de mayo, en concepto de anticipo correspondiente al resultado del sistema previsional provincial, que será determinado tras auditorías en curso.

La votación dejó en evidencia la grieta política. El interbloque justicialista de Juntos Avancemos fue el único espacio que rechazó el convenio, con críticas encabezadas por el ex gobernador Omar Perotti y ex funcionarios de su gestión. En contrapartida, el oficialismo logró reunir apoyos de aliados habituales, sectores de izquierda y bloques más cercanos al gobierno nacional.

Previo al tratamiento, funcionarios del Ejecutivo provincial defendieron el entendimiento ante los legisladores. Entre ellos estuvieron el ministro de Economía, Pablo Olivares, y autoridades de la Caja de Jubilaciones, quienes expusieron los alcances técnicos del acuerdo en una reunión breve y con escasas preguntas.

El convenio contempla, además de las transferencias, la realización de auditorías conjuntas para determinar el resultado del sistema previsional entre 2020 y 2025. También habilita la posibilidad de incorporar esos resultados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y establece la suspensión por 180 días —prorrogables— de los plazos en la causa judicial iniciada por la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deudas previsionales.

Desde el oficialismo, el diputado radical José Corral defendió el acuerdo al señalar que permitirá reducir de manera significativa el déficit de la Caja de Jubilaciones. Otros legisladores aliados coincidieron en destacar el entendimiento, aunque algunos lo hicieron con matices, recordando antecedentes de demoras en los pagos nacionales.

En la vereda opuesta, el justicialismo cuestionó con dureza el contenido del convenio. Marcos Corach lo calificó como perjudicial, mientras que Walter Agosto advirtió que la provincia resigna herramientas clave, como la continuidad del reclamo judicial sin condicionamientos. También puso en duda el impacto real de los fondos comprometidos frente al déficit existente.

Perotti, por su parte, fue más allá y planteó que el acuerdo implica un giro respecto de la estrategia sostenida por gestiones anteriores, al considerar que el reclamo judicial tenía altas chances de prosperar sin necesidad de concesiones.

El debate incluyó cruces directos entre oficialismo y oposición, con reproches sobre negociaciones pasadas y el vínculo con la administración nacional encabezada por Javier Milei. Finalmente, la ley fue aprobada por amplia mayoría: 36 votos a favor y 8 en contra.

En paralelo, el gobierno santafesino también buscó posicionarse en otro frente clave: la Hidrovía Paraná-Paraguay. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expuso ante una comisión bicameral nacional para defender el rol estratégico de la provincia en el rediseño de la vía navegable.

Según planteó, Santa Fe aspira a que la hidrovía deje de ser una obra aislada y se convierta en un sistema logístico federal, con mayor participación de las provincias y foco en la competitividad portuaria. En ese sentido, destacó las gestiones realizadas ante organismos nacionales y la articulación con otras jurisdicciones del litoral.

Con la aprobación del acuerdo previsional y la discusión por la hidrovía en agenda, la provincia busca ordenar su frente financiero mientras disputa protagonismo en decisiones clave para su desarrollo económico.