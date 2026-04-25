Lilia Lemoine denunció a Axel Kicillof por el uso de la pauta oficial en Buenos Aires

La denuncia apunta al uso de fondos públicos para pauta oficial durante 2025 en la provincia de Buenos Aires

La causa involucra al gobernador, funcionarios del área de comunicación y posibles irregularidades administrativas

Se cuestiona el volumen del gasto en un contexto de tensiones presupuestarias y reclamos en salud

El reparto de la pauta habría sido discrecional y concentrado en un número reducido de medios

También se investigan posibles financiamientos a sitios sin audiencia real

La Justicia deberá determinar si existieron delitos en la asignación de los recursos

Una presentación judicial impulsada por la diputada nacional Lilia Lemoine volvió a colocar en el centro del debate el manejo de la pauta oficial en la provincia de Buenos Aires. La legisladora denunció penalmente al gobernador Axel Kicillof por presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos durante el ejercicio 2025, en un contexto atravesado por tensiones presupuestarias y reclamos en áreas sensibles.

La denuncia fue radicada en la Justicia bonaerense y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 de La Plata. Además del mandatario provincial, la presentación alcanza a la ministra de Comunicación, Jesica Rey, y a la funcionaria Mariana Lopisi. Los cargos señalados incluyen presunta malversación de fondos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según lo expresado por Lemoine, el objetivo de la acción judicial es que se investigue el destino de los recursos asignados a la publicidad oficial. La legisladora sostuvo públicamente que la pauta estatal no debería existir, aunque planteó que, en caso de mantenerse, su utilización debe ajustarse a criterios transparentes y alejados de intereses políticos.

El eje central de la denuncia gira en torno al volumen de dinero destinado a este rubro. De acuerdo con la presentación, durante 2025 la administración provincial habría ejecutado cerca de 50 millones de dólares en pauta oficial. Este dato adquiere relevancia en un escenario marcado por conflictos salariales y dificultades en sectores clave como el sistema de salud, donde se registraron reclamos vinculados al funcionamiento del IOMA y a instituciones de referencia como el Hospital Garrahan.

Otro de los puntos que alimenta la controversia es la dinámica de asignación de los fondos. La denuncia sostiene que durante el período analizado se emitieron 9.571 órdenes de compra, lo que equivale a un promedio cercano a 26 por día. Este volumen, según el planteo, se habría canalizado sin procesos licitatorios ni criterios objetivos claramente establecidos, lo que abre interrogantes sobre la transparencia del mecanismo.

A su vez, se cuestiona la concentración del gasto. Más de la mitad de los recursos habrían sido dirigidos a un grupo reducido de medios, lo que refuerza la hipótesis de una distribución discrecional. En paralelo, también se mencionan presuntos casos de sitios digitales con contenido automatizado mediante inteligencia artificial que habrían recibido financiamiento sin contar con niveles verificables de audiencia.

El tema sumó repercusión a partir de distintas investigaciones periodísticas que aportaron elementos al debate público. Entre los nombres que aparecen mencionados figura el del periodista Roberto Navarro, vinculado a uno de los medios que habría recibido parte de los fondos bajo análisis.

Desde el entorno de la denuncia, se insiste en la necesidad de determinar con precisión el volumen total de recursos utilizados, los criterios de asignación y las posibles inconsistencias entre los registros oficiales. La causa, en este sentido, apunta a esclarecer si existieron desvíos o irregularidades en la administración de la pauta oficial.

El caso reabre una discusión recurrente en la política argentina: el rol de la publicidad estatal y su impacto en el sistema de medios. Mientras algunos sectores plantean la necesidad de eliminarla o reducirla, otros sostienen que se trata de una herramienta legítima de comunicación institucional, siempre que su distribución sea equitativa y transparente.

Con la investigación en curso, será la Justicia la encargada de determinar si las acusaciones tienen sustento. En paralelo, el episodio suma un nuevo capítulo a la disputa política en torno al uso de los recursos públicos y la relación entre el Estado y los medios de comunicación.