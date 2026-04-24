Renuncia con polémica: el Senado aceptó la dimisión de Enrico y reavivó el debate por su licencia

En una sesión marcada por tensiones políticas y cuestionamientos legales, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó sobre tablas la renuncia de Lisandro Enrico a su banca por el departamento General López, cargo que había obtenido en las elecciones de 2023.

La dimisión fue tratada de manera inmediata tras una moción en el recinto y puso fin a una situación que venía generando controversia desde el inicio de la actual gestión, ya que Enrico se encontraba en uso de licencia como senador mientras ejercía como ministro, una condición que había sido objetada por la oposición justicialista.

El planteo tomó aún más relevancia luego de que el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, expresara en la sesión anterior sus dudas sobre la legalidad de aquella licencia e incluso reconociera su “arrepentimiento” por haber acompañado su aprobación en su momento.

La presentación formal de la renuncia fue introducida por la senadora Leticia Di Gregorio, quien ocupa actualmente la banca en reemplazo de Enrico. El ingreso del texto, sin aviso previo en la reunión de labor parlamentaria, sorprendió a los bloques y derivó en un cuarto intermedio para que la oposición definiera su postura.

Finalmente, el interbloque justicialista optó por la abstención, manteniendo la línea que ya había expresado en 2023 al rechazar la licencia otorgada. El presidente del bloque, Rubén Pirola, fue el encargado de fundamentar esa decisión con un fuerte respaldo en la Constitución provincial.

Según argumentó, tanto la normativa vigente como la anterior establecen que un legislador que asume otro cargo en el ámbito estatal —salvo la docencia— cesa automáticamente en su función parlamentaria. En ese sentido, consideró que la renuncia llega “tarde” y que, en los hechos, el mandato de Enrico ya había concluido al momento de asumir como ministro.

Durante su intervención, Pirola citó al jurista Carlos Nino para referirse a la problemática de la “anomia”, es decir, la falta de cumplimiento de las normas, y sostuvo que el caso refleja una práctica que debilita la institucionalidad.

El legislador insistió en que la posición del justicialismo no responde a cuestiones personales, sino a una interpretación estricta de la ley, y afirmó que el tiempo terminó por validar el planteo que habían realizado desde el inicio del conflicto.

Desde su perspectiva, la decisión de otorgar aquella licencia fue un “error” de la mayoría oficialista, y calificó la actual renuncia como una “cuestión abstracta”, en tanto entiende que la incompatibilidad de funciones ya había producido efectos jurídicos previos.

Con la aceptación de la dimisión, el Senado cierra formalmente un capítulo que durante meses expuso diferencias políticas y debates sobre la interpretación constitucional, dejando además un antecedente que podría influir en futuras discusiones sobre la compatibilidad de cargos en la provincia.