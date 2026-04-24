Díaz Canel enciende las alarmas: Cuba se prepara ante una posible guerra con EE.UU.

AU3SBQ75EBEEZCHIAJFNT5L44I

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la isla “debe prepararse para una posible guerra” con Estados Unidos, ante un escenario de creciente tensión con la administración de Donald Trump, que —según sostuvo— ha intensificado su retórica contra el país caribeño.

Cuba se prepara, pero descarta una postura ofensiva

Díaz-Canel remarcó que Cuba no busca un conflicto armado, aunque insistió en la necesidad de estar listos ante una eventual agresión: “Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota”, afirmó en una entrevista con el medio brasileño Ópera Mundi.

En esa línea, subrayó: “Cuba no promueve la guerra, pero tampoco le tiene miedo”, y aseguró que el país actuará en defensa de su soberanía si fuera necesario.

El mandatario explicó que la estrategia de defensa se basa en la doctrina de la “guerra de todo el pueblo”, un esquema que combina defensa militar tradicional con participación popular. “Nos preparamos con una visión defensiva, donde cada cubano tiene una misión en la defensa de la patria”, sostuvo.

Tensión internacional y advertencias

Díaz-Canel también advirtió que una eventual acción militar tendría un alto costo político internacional, ya que —según indicó— sería rechazada por gran parte de la comunidad global, incluso dentro de Estados Unidos.

A pesar del contexto, reiteró que Cuba mantiene su disposición al diálogo, siempre que se respete su soberanía e independencia.

Crisis energética y endurecimiento del bloqueo

Durante la entrevista, el presidente cubano vinculó el escenario actual con el impacto del bloqueo económico: “El bloqueo se ha endurecido y se ha internacionalizado”, afirmó.

Según explicó, la isla atraviesa una fuerte crisis energética y de divisas, agravada por restricciones al suministro de petróleo y limitaciones en sectores clave como la producción y el turismo.

La postura del gobierno cubano en el exterior

Por su parte, el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, denunció el “cerco petrolero” impuesto por Estados Unidos y aseguró que la situación energética del país es crítica.

El diplomático reconoció que “hay amenazas reales”, aunque remarcó que Cuba mantiene su intención de resolver el conflicto por la vía diplomática.

Al mismo tiempo, destacó la resistencia del pueblo cubano: “No existe la opción de rendirse”, afirmó, y valoró la postura de España, a la que calificó como “solidaria” frente al endurecimiento del bloqueo.

En ese contexto, el dirigente de Enrique Santiago consideró que España debería profundizar su apoyo a Cuba, en medio de la escalada de tensiones con Washington.

